Familiares, vecinos y amigos de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en una balacera en Empalme Graneros, se concentraron este viernes en plaza 25 de Mayo para reclamar Justicia. Su papá, Javier, y Ana, una de sus tías, fueron recibidos por el intendente Pablo Javkin y el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago. La marcha finalizó en plaza San Martín, donde se realizó una acto.

“Vinimos a pedir Justicia por mi sobrino y nada más, que se aclare todo. Dejamos todo en manos de Dios. Nos sentimos muy acompañados”, fueron las palabras de Ana en un breve contacto con la prensa frente a la Municipalidad. Acompañados por organizaciones sociales, marcharon luego hacia la sede de Gobernación.

“No es fácil vivir así, pero no hay que bajar los brazos. La Justicia divina esta en todos los lugares todo el tiempo. Estoy aquí representando la comunidad Qom. Hay un pueblo llorando, una casa destruida, una madre desconsolada. Esto no tiene que pasar más en ningún lugar. Basta de violencia, de discriminación. Como aborigen estoy llorando por mi pueblo y por mi sobrino, que nadie me va a devolver nunca más”, expresó Antonia, tía de Máximo, en plaza San Martín.

Visiblemente conmocionada, la mujer cerró frente al micrófono: “No queremos pelear con nadie, queremos Justicia y nada más”.

Durante la marcha, la familia estuvo acompañada por la comunicad Qom, a la cual pertenece, por lo que encabezaron la movilización con una bandera wiphala y otra con la leyenda "basta de matar a nuestros niños. Los pueblos originarios exigimos justicia por Maxi".

“Nosotros queremos seguridad para el barrio. Acá los chicos juegan todo el día. No voy a hablar de las amenazas. Queremos que la policía se quede y nos dé protección. No queremos más quilombo con nadie, nunca pasó esto. Es la ultima entrevista que vamos a dar”, anunció esta semana el tío del nene.