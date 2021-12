En la previa al esperado juicio en el Tribunal Oral Federal de Rosario por la desaparición forzada, torturas y asesinato de Franco Casco donde serán juzgados 19 efectivos de la policía provincial de Santa Fe, el abogado de la familia de la víctima analizó la jornada: "La perspectiva es que se devele todo lo que ocurrió".

Vera lamentó que no se pudiera llevar al banquillo a autoridades políticas que, según explicó, influyeron en el ocultamiento de la causa: "Lamentamos que en este juicio sean sólo policías y no otros actores políticos que tuvieron un rol muy fuerte en el ocultamiento de evidencias. Esa fue la parte que hemos fallado y no logramos traer a juicio".

La desaparición forzada es una figura que necesita de encubrimiento y negativa a informar. Según Vera, eso fue lo que sucedió: "Hubo algunos funcionarios del ministerio de Seguridad que tuvieron un rol activo en el ocultamiento de la detención de Casco. De hecho se plasmó en la disposición de fondos para pagar los honorarios de los abogados defensores de los agentes de la división de asuntos internos que eran los que investigaban a sus pares".

"Acá se evitó la investigación y se pagó la defensa de los policías", sostuvo. Alrededor de la mitad de los imputados por la desaparición forzada como coautores y aplicación de tormentos están en libertad y el resto con prisión preventiva.