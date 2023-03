Al rato de conocerse la noticia de que en la madrugada dos personas en una moto balearon el supermercado Único en el oeste rosarino, propiedad de la familia del suegro de Lionel Messi, el intendente Pablo Javkin –implicado en ese mensaje- se acercó esta mañana al lugar y reclamó acciones concretas a las fuerzas y a los ejecutivos con poder de inteligencia, asegurando que el hecho, que ya trascendió mundialmente, ocurrió por el nivel de impunidad que manejan las cinco fuerzas de seguridad que operan en la ciudad.

“Esto que sucede es por acción o por omisión porque lo permiten, hay hechos que lo anteceden, falta que lo investigue un fiscal. ¿Esto es diferente a las balaceras frente a la Justicia Federal, los dos Distritos municipales la AIC? Lo alevoso es con qué facilidad se genera una noticia, y la pregunta es dónde está el resto, dónde está el presidente, donde están los que nos tienen que cuidar”, arremetió el intendente con evidente disgusto al llegar a Lavalle al 2500, en la cobertura del móvil de Sí 98.9 por parte de Sofía Levín.

Aseguró: “Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, a mí no me van a correr con esto. Los que tienen armas e inteligencia criminal para evitar los delitos no lo hacen”, y cuestionó entonces: “Esto pasó a metros de dos avenidas importantes y hay cámaras, no se necesita ni orden de allanamiento ni autorización de un juez para perseguir al que baleó. Rosario tiene cinco fuerzas presentes, y dos niveles de poderes, y hay ordenes desde las cárceles donde los SP permiten que suceda. Tenemos policía provincial, federal, prefectura, gendarmería, policía aeronáutica. ¿Cuántas persecuciones cubrieron en los últimos días?”.

Consultado entonces sobre cuál es su mirada ante el hecho, el intendente Javkin precisó: “Mi hipótesis son las bandas, y también que las autoridades que tienen armas e inteligencia para investigar nos deben cuidar. Lo que impediría hacer esto es que trabajen, lo hacen porque hay impunidad”.

En el marco de su reclamo de acciones a esferas provinciales y nacionales, aseguró haber hablado “con el gobernador recién y con el ministro de seguridad, quiero que vengan acá. Yo no manejo fuerzas de seguridad, y cuando lo pedí no me las dieron”.

Adelantó que en esta mañana se reunirá con el fiscal general Jorge Baclini y los dispositivos de la Justicia federal con los mapas del delito de la ciudad, sobre lo cual adelantó que “esta zona es objeto del delito en los hechos en últimos 15 o 20 días- Uno de los lugares que discutimos ayer en una reunión de seguridad para que haya más fuerzas fue esta zona. El problema es que no nos cuidan”.

Luego destacó que “los Rocuzzo son una familia de trabajo desde mucho antes de que Antonella y Lionel (Messi) fueran famosos. Queremos que los dejen trabajar”.

Cuestionado por la prensa sobre la aparición de su apellido en el mensaje escrito, Pablo Javkin aseveró: “A mí no me van a correr, todos saben quién soy. Lo que menos importa soy yo. No puede ser que nadie los persigue. Es muy alevoso. Vine acá porque quiero dejar tranquila a la familia Rocuzzo. No dejemos que ensucien a Rosario con tanta facilidad”.