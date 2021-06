El dirigente histórico del peronismo que renunció a su cargo en el directorio de la EPE, Alberto Joaquín, se desquitó desde su cuenta de Twitter y no dejó asunto sin tocar en torno al escándalo del denominado "vacunatorio VIP" en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Entre otras cosas se manifestó contra los dichos del miinstro Roberto Sukerman, y apuntó a una ‘mafia sindical’ para dañar al gobierno y a su apellido.

En sus diferentes publicaciones en un ‘hilo’ de la red social, Joaquín recordó que se apartó de la EPE por decisión personal, y buscó dejar en claro que se trató de una maniobra para difamarlo por parte de líderes ‘inescrupulosos’ a los que sin mencionar dejó en evidencia.

En tono enfático, Joaquín se refirió a la denuncia presentada por el jefe interino del departamento de Enfermería del hospital Eva Perón, Ariel Pérez, y defendió la causa por la cual se dio la vacuna el verano pasado al explicar que su cargo estratégico y su edad se lo permitían: “Debía ocuparme que la EPE garantizara a los cientos de vacunatorios que se crearon, la seguridad del suministro eléctrico”.

A continuación se despliegan los textuales del mensaje público del referente peronista y ex vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía:

“No pensaba referirme a la perversa y falsa denuncia que se me imputa hasta que terminara la investigación que está realizando el Ministerio de Salud, pero las declaraciones de Roberto Sukerman donde afirma que "me separaron del cargo" no las puedo aceptar por infundadas”.

“Mi renuncia a la EPE fue una decisión personal. Nadie me la pidió, destinada a sacarle a la mafia sindical que organizó un circo mediático para dañar al gobierno provincial, el único apellido de interés para instalar la idea de un vacunatorio VIP inexistente”.

“El autor de la denuncia, Ariel Pérez, sumariado por el director, fue el mascarón de proa de dirigentes inescrupulosos, políticos y sindicales que no trepidaron en lanzar denuncias falsas e injuriosas para desplazar al director del hospital”.

“Fui vacunado en forma correcta por mi edad, salud y el cargo que ocupaba en una empresa estratégica, donde mi primera tarea al asumir fue ocuparme que la EPE garantizara a los cientos de vacunatorios que se crearon, la seguridad del suministro eléctrico”.

“Hay que ser muy funcional a quienes armaron este circo para creer que una persona conocida como yo por mi trayectoria va a ir a vacunarse secretamente a un hospital público y permitir que se lo anote como personal de salud ¡Por favor, seré viejo pero no pelotudo!”.