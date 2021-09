En medio de la crisis oficialista tras los resultados de las PASO del pasado domingo, la vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio con una extensa carta publicada en su sitio web. Según detalló en el escrito, este martes se reunió en Olivos con el presidente Alberto Fernández y le manifestó que era necesario "relanzar su gobierno". "Le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete", asumió.

En ese sentido, deslizó que de las "19 reuniones" que tuvieron este año, la mayoría fueron iniciativa de ella. “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo”, escribió.

Sobre la derrota del Frente de Todos en las elecciones, Cristina sentenció: “El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad”.

Sin embargo, resaltó que está convencida "será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc… votando al macrismo o votando sus ideas".

En el último tramo de la misiva, le pidió al presidente que honre "aquella decisión", refiriéndose a su elección como candidato a presidente en 2019. "Pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino", concluyó.