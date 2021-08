El precandidato a concejal de Juntos por el Cambio, Charly Cardozo, opinó en el borde del prejuicio estigmatizador acerca de las movilizaciones sociales que reclaman mejores condiciones de vida y redistribución de riqueza. Y se ganó una sólida réplica de parte de la dirigente del Polo Obrero, y precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda, Carla Deiana: “Los gerentes de la pobreza fueron los funcionarios de Macri. Que Charly Cardozo se vaya a laburar”, lanzó.

Es que el concejal macrista había dicho esta semana en declaraciones radiales que "la gente va a las movilizaciones porque dice que tiene miedo de perder los planes”, y calificó a organizaciones sociales y políticas que dan marco a la protesta social como "gerentes de la pobreza".

Deiana, indignada, recogió el guante y replicó: "Este funcionario, bien alimentado, se lava la cara con cemento. A diario las y los compañeros del Polo se encargan de cocinar para miles de personas que se han empobrecido producto de las políticas de ajuste que implementaron todos los gobiernos, en particular el de Mauricio Macri, que hundió a millones de trabajadores en la miseria. Cardozo dice que va a hacer desde el Concejo de Rosario lo que no hizo Cambiemos en 4 años cuando manejaba el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, es un vende humo. Los verdaderos gerentes de la pobreza fueron los funcionarios de Macri, y no en un sentido figurado. Aranguren, gerente de la Shell, aplicaba naftazos con el poder que le confería ser el Ministro de Energía, estando de los dos lados del mostrador. Luis Caputo favorecía la especulación financiera con los fondos de inversión como Templeton, que le reportaba jugosas ganancias a su familia y a la de Macri. Dejaron al país más endeudado y sometido al FMI, su gobierno fue el responsable de generar millones de nuevos desocupados porque saquearon al país en beneficio de una camarilla de gerentes".

La dirigente fustigó la esencia ideológica que trasuntan los dichos del edil de JxC. “Cardozo agita desde su lugar de poder la estigmatización de las y los desocupados, especialmente de los que levantan la voz contra las políticas de austeridad. El Polo Obrero no para de crecer en Rosario, Santa Fe y todo el país, porque se opone a los punteros barriales con los que por ejemplo, el PRO, hace campaña electoral en los barrios".