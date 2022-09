Un amigo de Fernando André Sabag Montiel, detenido ayer por intentar matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su casa del barrio de Recoleta, aseguró hoy que el hombre "era un marginal que no tenía nada que perder", y afirmó que a su criterio "la intención original era matarla".



Se trata de Mario, quien dijo ser amigo de la adolescencia del detenido pero que hacía "unos diez meses" que no lo veía, y dio su testimonio en el canal Telefe, donde dijo que "Tedi", tal como lo llamaban desde entonces, era "un mitómano" y que "siempre decía que tenía armas".



"Era un marginal y no tenía nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi, no me extrañó que llevara el arma", explicó el hombre, quien agregó que el ciudadano brasileño detenido "es alguien que no tenía nada que perder".



"Yo creo que su intención original era matarla, pero no ensayó antes. Él siempre decía que tenía armas, que se iba a disparar al campo, pero lo teníamos como un mitómano, entonces nunca se sabía si era verdad", agregó Mario en declaraciones a Telefe, donde dijo que era vecino de "Tedi" y que por eso mantenía contacto con él.



El hombre recordó que después de la adolescencia el detenido “se aferró mucho al evangelismo, y buscó otros grupos de pertenencia”.