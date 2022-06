Un grupo de gobernadores participará del debate en el Senado en un plenario de comisiones sobre la reforma y ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La llamada Liga de gobernadores que crece con la venia subterránea de Cristina Fernández es la cara que impulsa la modificación del máximo tribunal, algo que al santafesino Omar Perotti lo aleja. Por eso, no se suma al grupo.

Las iniciativas para modificar el número de miembros del alto tribunal continuarán siendo analizadas desde las 14 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales del Senado, a las que fueron giradas las normas. Hasta allí llegarán los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Salta, Gustavo Sáenz, dos de los representantes de los 16 que integran la Liga.

La idea de modificar el número de integrantes de la Corte cuenta con el aval del oficialismo y de sus aliados, en tanto que desde Juntos por el Cambio (JxC) reiteraron en varias oportunidades que están en contra de la reforma.

Perotti está embanderado por el federalismo, incluso se diferencia en algunos temas con el gobierno de Alberto Fernández, pero no entró a la Liga de Gobernadores justamente por el tema de la Corte. Hay temas tabú para el gobernador. Además, con sus co provincianos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no se mete.