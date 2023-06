El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró hoy que "el mejor camino es la unidad" del Frente de Todos (FdT) para los comicios de este año, pero adelantó que si hay una competencia interna de la coalición oficialista en las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, el espacio "va a estar poniendo lo mejor", al cerrar el Congreso partidario del Frente Renovador (FR).

"Lo mejor para Argentina y para el FdT es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótenos. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros y buscando los mejores acuerdos", aseguró Massa al pronunciar su discurso en este cónclave.

Massa aseguró además que el FR "tomó la decisión correcta" al sumarse al FdT en 2029, y valoró "la generosidad que tuvo la dirigenta que más votos reunía" para armar la coalición, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, el titular de la cartera económica sostuvo que "el mejor camino es la unidad" y que esa postura está por encima de las "vanidades personales".

"No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño. Nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima porque somos todos grandes", subrayó el funcionario.

Además, recordó que los dirigentes del FR pusieron "el cuerpo" y no se "escondieron" en agosto del año pasado cuando "se instalaba la idea de una crisis política y económica" y algunos sectores anticipaban "que se venía la corrida (bancaria) y que el Gobierno estaba de salida".

También consideró que "hay dos oposiciones: una que es la de 'Juntos por el cargo', que está dando un espectáculo dantesco en una interna y otra que en nombre de la libertad plantea dolarización ajuste y represión".

"Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón (la líder de la Coalición Cívica, Elisa) Carrió, vienen por el ajuste y la represión, Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el crecimiento y el desarrollo", aseveró Massa en alusión a Juntos por el Cambio (JxC) y la Libertad Avanza que encabeza el diputado nacional Javier Milei.

"Unidad, unidad, unidad", repitió al finalizar su discurso y fue despedido por los presentes que corearon: "Massa/ Presidente/ Massa Presidente".

Importante convocatoria

El congreso partidario se llevó a cabo en el estadio Movistar Arenas ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Estuvieron presentes dirigentes como la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Previamente, Galmarini, ponderó en su discurso que Sergio Massa "es el mejor líder" y aseguró que "cuando los argentinos y las argentinas le den la posibilidad, también será el mejor presidente".

Además, antes de las palabras del ministro, se reprodujo un mensaje grabado del diputado Máximo Kirchner que envió a sus saludos a los "compañeras y compañeros de FR".

"Felicidades y, como siempre, organizarse, discutir, debatir, trabajar, hay que organizar a a la ciudadanía, nuestras vecinas y vecinos, porque la Argentina necesita de todas y de todos, y no puede darse el lujo de no construir una nueva oportunidad para su pueblo", expresó Kirchner en su mensaje.

También enviaron sus saludos los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Rolando Figueroa (electo en Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Además el senador Alberto Weretilneck, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, los diputados Sergio Palazzo, Héctor Barbaro, Luis Di Giacomo, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Leandro Santoro, el embajador Ricardo Alfonsín y los intendentes de Escobar, Ariel Sujarchuk, Cruz Alta, Agustín González, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros dirigentes, también enviaron sus mensajes.

El congreso partidario se inició pasadas las 16 donde se trató una orden del día que incluye la habilitación al partido a integrar un frente, al igual que ya lo hizo el Partido Justicialista (PJ) el pasado 16 de mayo en el microestadio del club de Ferro.