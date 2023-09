El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, tuvo un tenso cruce con la postulante de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, en el debate televisivo de TN, a quien calificó de "infiltrada de la democracia" por los vínculos de esa dirigente con los represores de la última dictadura como Jorge Rafael Videla y Miguel Etchecolatz.

Al participar del debate de candidatos a vicepresidente, Rossi le preguntó a Villarruel por qué se había reunido con esos represores, a lo que la dirigente respondió que lo había hecho para una "investigación" de un libro, y que lo propio había hecho con dirigentes de la organización armada Montoneros.

"No te creo nada. Vos reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura. Me hacés acordar a (Alfredo) Astiz, que se infiltró en la organización de las Madres", le replicó Rossi en el canal TN, en referencia al militar de la Armada que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo para asesinar a sus fundadoras. Y añadió: "Sos un infiltrada en la democracia, no creés en la democracia".

Al ataque de Rossi, Villarruel había respondido: "No solo creo en la democracia sino que he reclamado que se reconozca a las victimas del terrorismo; pido verdad, justicia y reparación para inocentes", dijo Villarruel y añadió que "durante 18 años defendí los derechos humanos de inocentes a los cuales los terroristas agredieron salvajemente".