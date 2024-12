El día 28 de diciembre, asistimos a un congreso partidario virtual, en el cual debía resolverse i) las políticas de alianzas y la conformación de frentes electorales del Partido Justicialista de Santa Fe para participar en las elecciones nacionales, provinciales y locales convocadas para el año 2025; como así también, ii) la autorización al Consejo Ejecutivo del PJ Provincial para el armado de la lista de Convencionales Constituyentes para la reforma de la Constitución de Santa Fe, dado que ante la ausencia de PASO en esta elección de Convencionales, debía establecerse a través de qué mecanismo se integrará la lista que presente el PJ en su oferta electoral.

En resumidas cuentas, podemos decir que varios sectores del peronismo sin proponer alternativas, buscaron el fracaso del punto ii) con el objetivo de que el partido no presente su lista de Convencionales Constituyentes y de esta manera quedar habilitados para que cada espacio presente su lista por fuera del Partido Justicialista. Es decir, “nos desentendemos de la crisis y el pozo en el que hemos dejado al PJ y usamos banderas de conveniencia, mientras la gente se olvida de los desastres recientes que hemos hecho”.

La moción aprobada, en cambio, planteaba un armado dentro del PJ con sus aliados, mediante una lista única, confeccionada por la Mesa de Acción del Consejo Ejecutivo donde están representados los sectores preponderantes en el partido en los últimos años (La Corriente, Senadores, Mov. Evita, La Cámpora, Perottismo y Vamos). Recordemos que el sector del Senador Lewandowski no tiene representantes en dicha Mesa porque no quiso y que el massismo, tiene su propio partido: el Frente Renovador.

Sobre esa moción aprobada, nosotros planteamos la modificación de los actores que integran dicha Mesa de Acción que tiene a su cargo el armado de lista de Convencionales Constituyentes. Entendemos que carece de ética política integrar una Mesa de Acción del PJ y al mismo tiempo armar una estrategia electoral con otros sectores por fuera del partido. Asimismo, exigimos que quienes no cumplieron el mandato del Partido Justicialista y votaron la Ley de Necesidad de Reforma, den un paso al costado de la Mesa de Acción. En tanto, se trata del mismo sector que hace pocos días incumplió el mandato electoral al romper el bloque de diputados nacionales de UxP.

Por nuestra parte queremos manifestar que dejar al PJ santafesino sin una lista para el 2025, no sería más que demorar la urgente renovación, escondiendo la mugre debajo de la alfombra. Por lo tanto es imperioso que la lista de unidad que proponga el partido refleje la verdadera voluntad de reconstrucción que debe venir de la mano de aquellos que han demostrado capacidad de revalidar en sus distritos, que además expresen otros modos de construcción y que sepan interpretar no solo a las nuevas oleadas de militantes que necesitamos incorporar al movimiento, sino que entiendan las demandas del pueblo que no supieron sintetizar en los últimos años quienes tuvieron esas responsabilidades.

Perder con caras y modos viejos, será perder dos veces. En definitiva, lista del PJ y aliados… ¡si!, pero no para hacer y proponer lo mismo que nos trajo hasta acá. Es hora de nuevas representaciones, nuevas propuestas y nuevas prácticas. Para que se dé la renovación del Partido Justicialista es necesario que quienes ocuparon la centralidad del poder hace más de 20 años den lugar a las expresiones que hoy están subrepresentadas.

Desde QTP creemos que 2025 es el año para recuperar el sentido de pertenecer a este movimiento, para reconciliarnos con los santafesinos y la militancia, para volver a sentirnos dignos de ser peronistas: nuestra causa es la causa del pueblo. Nuestra guía es la bandera de la Patria.