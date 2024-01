En el marco de la segunda reunión paritaria que mantuvieron funcionarios provinciales con los docentes, el gobierno provincial volvió a ratificar que cumplirá con las demandas “pero en el marco de las posibilidades reales del Estado”. Desde los gremios sostuvieron que el gobierno no pagará lo adeudado de 2023.

Durante el encuentro, en el que acordaron sostener y activar las comisiones técnicas pertinentes, la secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, María Belén Etchevarría, insistió con que en medio del contexto inflacionario de 2023, la provincia sufrió una caída del 92% de sus recursos.

En ese sentido, el ministro de Educación, José Goity expresó: “Queremos ser claros, pero por sobre todo transparentes y honestos, y lo concreto es que bajo ningún concepto nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder cumplir”.

Los docentes esperaban esta reunión con la expectativa de que el Ejecutivo escuche su demanda: recomponer el 84% de los sueldos del año 2023, tal como habían acordado con la administración de Omar Perotti luego de firmar una cláusula de revisión para los sueldos de ese período.

Tras el encuentro, Rodrigo Alonso de Amsafe, deslizó: “Veníamos con la expectativa de discutir la política salarial 2024, teniendo en cuenta un cumplimiento que era la paritaria 2023. Ahora nos encontramos con que el gobierno no va a pagar la paritaria 2023. Directamente dijeron que no lo van a pagar”.

Y agregó: “El gobierno definió incumplir la paritaria, no hay ningún porcentaje. Se está dinamitando el camino al 26 de febrero. Que después no digan que si no arrancan las clases los culpables son los trabajadores. Nos vamos con muchísima bronca y mucho dolor”.

Por su parte, el titular de Sadop, Martín Lucero se expresó a través de la red social X y dijo: "El Gobernador Pullaro impulsa el Congelamiento Salarial. Por primera vez en 15 años de paritaria docente en Santa Fe un gobierno anuncia que no va a pagar un aumento acordado y homologado por decreto".

El encuentro estuvo convocado por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y contó con la participación del ministro José Goity; funcionarios de los ministerios de Economía y de Gobierno.

Por los gremios participaron: por Amsafé, Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Hernández y María José Marano; por AMET, Omar Alberto Olmedo; por Sadop, Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Martín Lucero y Claudia Solís; y por UDA, Daniel Domínguez y Macedo Zunilda