El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que en el debate sobre la implementación de la Boleta Única de Papel electoral, aprobada por mayoría en el recinto, se escondieron "los problemas y defectos" que contiene esa iniciativa y consideró que con la media sanción de esa iniciativa la oposición buscó expresar "un gesto político".

La Cámara de Diputados debatió en una sesión especial convocada por la oposición, aprobó y envió al Senado Nacional el proyecto de ley para la implementación del sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores el año que viene.

"La Boleta Única le interesaba poco a la oposición. Le importa conformar una mayoría mínima que permita decir que ´acá estamos, somos mayoría en la Cámara de Diputados´. Lo que importó fue el gesto político y, entre comillas, una derrota parlamentaria al oficialismo. Encontraron la Boleta Única como atajo", subrayó.

En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que la implementación de la Boleta Única de Papel "no tiene nada que ver con la transparencia" y, en ese sentido, consideró que ese instrumento electoral "esconde a los candidatos".

Tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada, Rossi analizó que la Boleta Única "no tiene nada que ver con la transparencia, es lo menos transparente que existe porque se esconde a los candidatos".

En diálogo con los periodistas acreditados de la Casa de Gobierno, el exministro de Defensa y exjefe de la bancada de Diputados en la Cámara baja explicó que "en la lista sábana uno ve la cantidad de candidatos o sea que no tiene absolutamente nada que ver" y además "no es más cómodo y no es más barato".