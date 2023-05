Norma López: "La educación debe ser una prioridad en las políticas de Estado"

La precandidata a Diputada Provincial por Unamos Fuerzas, Norma López, participó de una serie de reuniones con la comunidad educativa en la ciudad de Rosario, junto al precandidato a gobernador Leandro Busatto.

"Sino escuchamos los reclamos, necesidades y propuestas de los docentes, los padres, y directivos, estamos ante un Estado que no cumple una de sus funciones más básicas y democráticas", aseguró la actual concejala de Rosario y vicepresidenta del Partido Justicialista en Santa Fe.

En ese sentido, tanto Leandro Busatto como Norma López coincidieron en "la necesidad de contar con la mirada y la experiencia de quienes construyen educación cotidianamente para la definición de políticas públicas que garanticen derechos y construyan Justicia Social".

Por su parte, Leandro Busatto, diputado provincial y precandidato a gobernador, afirmó que "la responsabilidad del Estado no es sólo garantizar que la escuela sea pública y gratuita, porque la escuela es el lugar donde se potencian los lazos comunitarios, sino también garantizar el derecho a las trayectorias educativas continuas y completas. Que cada pibe y piba que empiece la escuela, la termine".

"Hoy, muchos sectores educativos no son escuchados. Hay escuelas en Rosario que no pueden abrir sus puertas por la inseguridad, otras que contienen situaciones de violencia urbana y muchas que no cuentan con los recursos necesarios para sus actividades cotidianas. Esto tiene que cambiar urgentemente y darle una prioridad programática y de gestión al Sistema Educativo Santafesino", finalizó Norma López.

Del encuentro participaron Alejandra Gómez Sáenz, precandidata a vicegobernadora de Santa Fe; Eliana Ramos y María Bonan, precandidatas a diputadas provinciales; y Natalia Porfiri, precandidata a concejala de Roldán; entre otros docentes y referentes de la educación.