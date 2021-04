El senador Roberto Mirabella cargó contra el Frente Progresista y su confrontación con Marcelo Sain, quien acabó por firmarle la renuncia a Omar Perotti luego de acumular polémica tras polémica. "Me parece que hay sectores de la Cámara de Diputados que todavía les cuesta digerir que han perdido las elecciones en 2019 y están siempre viendo cómo ponen palos en la rueda", descerrajó el legislador peronista en defensa de la gestión provincial.

En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9, Mirabella dijo que "en el caso de Sain les molesta todas las investigaciones que ha hecho como ministro, la depuración en la Policía y que haya un equipo que tenga claro lo que significa la investigación criminal y el control de policía y la prevención".

Analizó que "en doce años de mal manejo, el socialismo gobernó y dejó algo mucho peor de lo que encontró, y ahora a sus responsables les cuesta acompañar y llevar adelante con el gobernador una tarea titánica como es luchar contra el delito y la narcocriminalidad".

En la misma línea, hizo nombres: "Les incomoda que un ex jefe de drogas como Alejandro Druetta, que fue de estrecha confianza del anterior ministro de Seguridad y del ex gobernador Lifschitz, haya sido condenado a 10 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, el allanamiento al comisario Marcelo Villanúa, ex jefe de policía de la provincia. Entonces tratan de desviar el eje y no hablar de esas cuestiones", abundó.

