Bajo la consigna “Para terminar con la casta volvemos a Parque Lezama”, Milei llegó pasadas las 20 a Parque Lezama. En el lugar lo esperaban unos cinco mil militantes de su espacio para lo que fue el lanzamiento de su partido.

“La casta política decía que no íbamos a poder formar partido y, sin embargo, ese día presentamos a LLA”, destacó Milei al comienzo del encuentro en el que destinó duras críticas contra parte de la prensa a la que tildó de “casta periodística” e incluso llegó a utilizar el término de “micrófonos ensobrados”.

“Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos en adversidad y poder presentar nuestra alianza de LLA, no nos daban los permisos para hacer nuestro acto. Así armamos un acto en 36 hora. Ahí no solo las complicaciones que planteaba el Gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta, la periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, denunció Milei al inicio de su discurso bajo una arenga para insultar a los medios.

“Ese día comenzó a cambiar la realidad de los medios, porque mientras que a todos los que habíamos llamado para ese acto no vinieron, tratando de sabotearlo a costa de la billetera del pagador de impuestos de la ciudad, ustedes le dieron vida a este movimiento, con su celular, y empezaron a transmitir y les cerramos el orto”, apuntó el Presidente en un claro mensaje contra parte de la prensa.

En otro tramo de su discurso, Milei arremetió nuevamente contra los medios al criticar la publicación de sondeos que señalaban una baja en las encuestas durante la campaña presidencial. “Decían que íbamos a perder por 10 puntos y esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de Massa, esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César [en aparente referencia al presidente de SA LA NACION, Julio César Saguier]. En ese contexto, pelea entre David y Goliat terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos”, lanzó el titular del Ejecutivo.

“Lo más interesante es que llegamos prometiendo motosierra al gasto público. Prometimos atacar a la corrupción e ir eliminando ministerios. ¡Afuera!”, destacó el mandatario en un encendido discurso. Milei volvió a poner el foco en la herencia recibida y disparó contra el gobierno de Alberto Fernández. “Al momento de asumir nos encontrábamos con lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina, teníamos un desequilibrio monetario que era el doble a la previa del Rodrigazo, una situación que había multiplicado por seis la tasa de inflación”, aseguró.

“Ese gobierno de impresentables, que tanto quieren a los pobres, había dejado plantada una crisis con una inflación del 17.000%, que iba camino a dejar 95% de pobres”, sostuvo Milei para dar paso a los elogios destinados a parte de su Gabinete.

A la primera que elogió fue a Patricia Bullrich. “Quiero reconocer la humildad de la doctora Bullrich de volver a ocupar esa cartera cuando el desafío de ella pedía otra cosa, y con gran generosidad decidió sumarse para darle lucha a los delincuentes”, resaltó. “En ese contexto se hizo el protocolo antipiquetes y logramos lo que parecía una locura imposible, no solo que no vuelvan a pisar la calle, sino que llevamos cuatro meses sin piquetes”, subrayó.

Los otros mencionados fueron Luis Petri, Luis Caputo, Francos y reconoció la colaboración de "los políticos que vienen del ala del Pro y otros que vienen de Juntos por el Cambio, que se están sumando y no solo han colaborado para sacar la Ley de Bases sino que están colaborando en el Congreso para sacar cada uno de nuestros vetos”.

La sorpresa de la noche fue Karina Milena, el jefe, como oradora del encuentro. Entre sus palabras destacó la labor de Milei y continuó el estilo de gritos y exageraciones que impulsó a su hermano.