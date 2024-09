El presidente Javier Milei advirtió este domingo que si la crisis económica recibida como herencia "hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres". Fue en una entrevista exclusiva concedida a Susana Jiménez.

En declaraciones realizadas en el programa de la diva de los teléfonos, el mandatario sostuvo que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día", y afirmó que "magia no hace". "La pobreza no se genera ni se elimina en un día", graficó.

También destacó que su discurso en la ONU "incomodó a toda la progresía mundial", al señalar que expuso ante ese foro que "no aceptará la agenda socialista" que "va contra la vida".

"La ONU se separó de sus principios fundacionales y quiere construir un gobierno supranacional", sostuvo Milei en declaraciones televisivas, y señaló que la ONU "fracasó" con el Objetivo del Milenio y con la Agenda 2030.

La entrevista llega un día después de qué el mandatario lance su partido la libertad avanza en un acto en el que se pudo ver mucha gente movilizándose en colectivos que los acercaron hasta el lugar. Las críticas por este gesto no tardaron en llegar y desde distintos sectores afirma que la concurrencia no fue tanta como la que mostraban las cámaras. “Como mucho unas 5000 personas”, aseguraron medios porteños.