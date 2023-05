El senador provincial por el departamento Rosario, Miguel Rabbia, se convirtió en uno de los pilares para el armado provincial de Marcelo Lewandowski y ahora aguarda por definiciones electorales para definir su futuro.

Rabbia es médico, oriundo de la localidad entrerriana de Cerrito, formó parte de la gestión del ex gobernador Jorge Obeid y durante años se desempeñó en el ámbito privado pero nunca abandonó la gestión pública en la región.

Con su llegada al senado provincial, desde la partida de Lewandowski hacia el Congreso de la Nación, Rabbia fue cobrando visibilidad y planteando una agenda atravesada por su mirada sanitaria. Consultado sobre sus intenciones de revalidar el cargo, sostuvo: “Depende de Marcelo Lewandowski y de cual va a ser su estrategia que se va a definir en estos días”.

-¿Vas a buscar la reelección como senador provincial en las próximas Paso?

-Depende de Marcelo Lewandowski y de cual va a ser su estrategia que se va a definir en estos días. Necesitamos un gobernador como Marcelo Lewandowski. Ojalá que él tome ese camino porque es lo mejor que le puede pasar a nuestra comunidad. Depende de muchas variables, pero uno de los puntos más importantes es tener recursos suficientes para garantizar una campaña. Todos lo ven a Marcelo como un líder que siempre cumplió con la palabra empeñada. Eso a nuestro espacio lo posiciona muy bien.

-¿Deja una buena gestión Omar Perotti para que su sucesor despliegue una buena administración?

-Absolutamente. La provincia siempre fue muy productiva y virtuosa. Queremos que el ajuste no pase por la gente, sino por los lugares que más recursos están concentrando.

-¿Con que te encontraste cuando llegaste al senado?

-Me encontré con sentido común. Cuando ven que hay proyectos para el bienestar ciudadano, se vota sobre tablas. Cada senador recibe la misma cantidad de dinero, independientemente de la población. Hay senadores que pueden revalidar cada cuatro años porque tienen muchos recursos para la población que representan.

Con Marcelo llegamos a más de 300 clubes, escuelas, ONG con subsidios. Lo que se ha desplegado desde nuestra gestión fue de gran aporte para las instituciones. De todas maneras valoro que un senador del norte, con menor población, pueda contar con recursos para llegar a sus vecinos cuando no hay otra forma de acceder a recursos.

-¿Cuáles son los ejes que trabajaron estos años con Lewandowski y que pretenden profundizar a futuro?

-Trabajamos cuatro ejes: el primero es trabajar por la inclusión, a través de la educación, el trabajo, la cultura, el deporte, la salud. El segundo eje es el cuidado del ambiente. Entender que estamos en un planeta que tenemos que cuidar, porque somos parte de él. El tercer eje es el respeto por el otro, la tolerancia de los pueblos, hablamos de reconocer al otro para convivir. El cuarto eje es gestión pública de calidad

-Como especialista en el tema, ¿qué cuestiones proponés corregir en Salud?

-Yo quiero ir hacia una salud pública que tenga las seis dimensiones de la calidad en salud, privilegiando a los que tienen mayor dificultad de acceso. El área central es garantizar acceso a la promoción de la salud.

Que a los jóvenes no les hablemos de los riesgos de consumir, cuando al 30% de los chicos en Rosario ingresan a consumir entre los 7 y los 14 años, es impiadoso. El 90% de los chicos de una escuela de zona sur consumen.

-¿Qué proyectos están trabajando para ese área?

-Tenemos un proyecto para que la provincia tenga una secretaría de adicciones dentro de salud. Misiones acaba de crear un ministerio de adicciones. Porque se habla mucho de narcomenudeo, pero nadie habla de narcoconsumo. SI acá no existiera el consumo, no existiría el narcotráfico, acá hay una necesidad imperiosa de consumir. Si hoy sacamos las ventanillas de venta, mañana tenemos lso hospitales inundados.

A mí a esta altura me preocupan los que no consumen. Eso es falta de promoción de la salud. Hoy los chicos toman decisiones sin información, eso es una canallada. No informar a los niños los riesgos del consumo, es una canallada. Espero que las políticas municipales o provinciales no vayan con la idea de la reducción de daños.

-¿Considerás imprescindible el paso previo por el sector privado para un funcionario público?

-El funcionario público tiene que tener en claro que maneja recursos escasos y que son de la gente. Acá hay fondos que tienen que ser usados muy razonablemente, para mí es muy importante conocer cuanto nos cuesta algo.

Tampoco creo conveniente traer a funcionarios a la gestión pública, para que aprenda en la gestión pública. Eso es incorrecto. No coincidimos con funcionarios que nada tienen que ver con la expertiz de la cuestión para ocupar espacios, tiene que haber convicción, ideas claras y conocimiento.