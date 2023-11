El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció esta noche de domingo el triunfo del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial, y aseguró que llamó para felicitarlo y que también se comunicó con el actual mandatario, Alberto Fernández, para que comiencen una transición ordenada.

Inmediatamente finalizado su discurso, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados oficiales, con un porcentaje mayor al 85% que arrojaba una diferencia de casi 12 puntos en favor de Milei.

A continuación, el discurso completo del candidato Sergio Massa:

Quiero agradecerles el esfuerzo a ustedes porque esta fue una campaña muy larga, muy difícil, que en algún momento inclusivo tuvo tintes ríspidos que ojalá que después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre, y la convivencia democrática y el valor del respeto por quien piensa distinto se instale para siempre en la Argentina.

Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicio de hoy, a cada uno de los trabajadores del Correo, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los fiscales de las fuerzas políticas que le dieron transparencia y certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática, que es el voto de los ciudadanos.

Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego, no solamente desde gremios, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las reuniones casa por casa, intentaron contarle a cada argentino y cada argentina cuál era y cuál es el proyecto de país que representamos.

Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o desvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, que además es transparente y respeta siempre los resultados.

Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años.

Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer.

Había dos caminos, claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del estado, elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente, pero sobre todas las cosas, que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación.

Los argentinos eligieron otro camino, y desde mañana la responsabilidad y la tarea de dar certezas, de transmitirles garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina, es responsabilidad del nuevo presidente electo, y esperamos que así lo haga.

Le hemos además planteado al presidente electo y al actual presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional.

Sigo creyendo, al igual que el primer día, que Argentina necesita acuerdos de políticos de estado, pero sepan que el sistema educativo, que el sistema laboral, que el sistema de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de la Argentina con el mundo deben ser acuerdos por los que la Argentina transite los próximos diez años, y creo que de alguna manera es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno.

Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión y enojo esta noche. Quiero decirles desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina. Amo a la Argentina casi de la misma manera y con la misma intensidad que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mi familia, a mis hijos, a mis viejos, por tanta compañía, tanto apoyo, a lo largo de estos meses.

Quiero, por último, contarles desde lo personal que hoy termina una etapa en mi vida, política, y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina.

Y por último, a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y que nos votaron, decirles que más allá de mi persona hay miles y miles de argentinos como los que están acá que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos. Por eso, que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el recambio transicional y democrático que necesitamos, que miles y miles de jóvenes de la Argentina sigan enamorándose de la idea de que este es un gran país, y que entre todos lo podemos hacer: un país de progreso, de desarrollo, inclusivo y con igualdad de oportunidades. Gracias, compañeros, gracias compañeras, gracias a los 11 millones que confiaron en nosotros, sigamos defendiendo el sueño de la Argentina justa.