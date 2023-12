El ex presidente Mauricio Macri desestimó el plan de dolarización, eje de campaña del actual mandatario Javier Milei, y en cambio pidió avanzar hacia una unificación monetaria entre Argentina y Brasil, extensible al Mercosur.

"Tenemos que avanzar en una unificación monetaria con Brasil. La moneda única fortalecería más a la Argentina inicialmente, pero a los dos países a largo plazo", señaló el fundador del PRO. Esta idea ya se había comenzado a trabajar con Lula da Silva y Alberto Fernández a comienzos de año, y en mayo el presidente brasileño propuso la moneda única a nivel Mercosur.

A estas expresiones, vertidas en un foro económico en la ciudad de San Pablo, organizado por la agencia de corredores de bolsa XP, le sumó que "si el Mercosur va en serio" debe tener "las mismas reglas y la misma moneda, como la zona del euro", según consignaron medios brasileños.

En contraposición, Macri entendió "las ventajas simbólicas de la dolarización", pero utilizó el caso de Ecuador como ejemplo negativo, al sostener que pese a tener dolarizada su economía desde 1999 "volvió a tener un déficit fiscal".

Por eso, le restó importancia a la idea dolarizante de Milei y sostuvo que, en cambio, "el primer paso es restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias que tiene Argentina", citó el portal InfoMoney.

"Esto restablecerá la confianza y luego decidirá si avanza hacia la dolarización. El país no puede gastar más de lo que gana, y eso es lo que hará los próximos 90 días", dijo Mauricio Macri, que luego comparó a la Argentina con una persona con problemas con el alcohol.

"Argentina parece un alcohólico que no puede tomar un sorbo de cerveza. El país tiene un problema muy serio con el gasto compulsivo. El déficit fiscal es algo normal en los últimos cien años. Si Argentina no promueve un recorte amplio, no hay posibilidad de revertir su situación", indicó quien hoy es candidato a vicepresidente de Boca Juniors, a lo que luego agregó: "Argentina tendrá días difíciles por delante y no descarto violencia".

“Tenemos una oportunidad inédita en 100 años. Si ese hombre (Javier Milei) impone el cambio, veremos algo inédito. El show está por comenzar”, apuntó, según el portal Valor Económico.