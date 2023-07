Este domingo 9 de julio, en el Día de la Independencia, el ejecutivo nacional inauguró oficialmente el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El acto fue también ocación para mostrar unidad entre los principales actores del peronismo: Crisitina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. Sin embargo, este lunes la inauguración trajo un capítulo más con un picante intercambio entre la vicepresidenta y Mauricio Macri.

Si bien se trata de una obra de infraestructura histórica, la oposición no la recibió con buenos ojos y las opiniones oscilaron entre la negación y la apropiación. Uno de los principales detractores fue el expresidente Mauricio Macri, quien horas después de la inauguración, criticó a través de Twitter al gobierno nacional por anunciar “con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”. Sin embargo, durante su gestión paralizó la obra y postergó en dos oportunidades la licitación.

La vicepresidente Cristina Kirchner no se guardó silencio y salió a responderle brindando datos concretos: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”, explicó Cristina en un posteo en Twitter. En su lugar, durante el período de Macri se instalaron menos de 60 kilómetros de gasoductos troncales, algo que tuvo cero impacto.

Para rematar, la vicepresidenta expresó: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

Macri insistió con su planteo afirmando además que durante la etapa que a él le tocó presidir no había necesidad de crear un gasoducto ya que no había gas para transportar. "La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia", escribió.

También mostró su enfado en relación al remate de la vicepresidenta. “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”, cerró.

Ante esto Cristina volvió a mostrar números. “¿Pero que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor ingeniero!”, escribió la mandataria para luego recordarle que en los 12 años y medio de sus gobiernos junto a Néstor Kirchner, se incrementó el transporte de gas en 26 millones de m3/día. “Además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pleyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total”, sumó.

Tras esto, fue lapidaria: “Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero”.

Pero no terminó ahí. Cristina tampoco quiso dejar pasar la caracterización de ‘desastros’ para con su gobierno de parte del ingeniero Mauricio Macri y le devolvió el convite: “Pero hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”.

Una tarde picante en Twitter, con pases de factura, en la que nadie puso reversa. Por el contrario, 'le dieron gas' a la discusión.