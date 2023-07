Unidos y en el Día de la Independencia. Así se mostraron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa. Fue en el acto en el que inauguraron ofialmente el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en la Estación de Medición de Salliqueló, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos con qué construir soberanía”

El precandidato a presidente Sergio Massa agradeció a Alberto Fernández por la "decisión de seguir adelante" con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) "cuando el FMI pedía que se parara", y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por "el coraje de recuperar YPF" para el Estado. En el acto, anunció que en septiembre se licitará el segundo tramo del ducto, desde esa ciudad bonaerense hasta San Jerónimo (Santa Fe).

"Frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, fracaso, sin destino y sin futuro, hoy es uno de esos días que aparece en el alma el orgullo de ser argentino y saber que, aunque nos pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, patria, el futuro de nuestra Nación", dijo el también ministro de Economía en el acto.

Massa hizo hincapié en el proyecto a largo plazo que implica el Gasoducto y agradeció a quienes lo hicieron posible: las empresas y los gobernadores involucrados por un lado, y quienes hicieron el aporte solidario por el otro. También dijo que quienes no pagaron ese impuesto a las grandes fortunas “se perdieron la oportunidad de ser parte de algo que por 30 años los argentinos van a disfrutar".

"El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene sea más barata la electricidad en Argentina, que las pymes puedan competir mejor, que podamos impulsar la distribución de gas en provincias que hoy todavía no tienen, como Corrientes y Misiones. Empezamos a recorrer el camino de Argentina vendiéndole al mundo sus recursos con valor agregado. Materia prima con trabajo argentino tiene que ser nuestro proyecto de país", afirmó Massa. Y aseguró que se trata del “principio de cambio en la matriz económica y energética” del país. Sosteniendo que no sólo ya no se tendrá que importar gas boliviano sino que nace la posibilidad de exportar a Brasil y Chile.

“No fue magia”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó este domingo el objetivo de finalmente poder garantizar gas y petróleo a la industria nacional para que sea “más competitiva”, además de la posibilidad de exportar gas con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). También señaló que se busca llegar con el gas a "los hogares argentinos”. “No es justo que, si tenemos la segunda reserva gas del mundo no convencional, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y precio internacional", subrayó.

Fernández de Kirchner sostuvo también que "no fue magia" y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la obra "vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera", en referencia a la nacionalización de YPF en su gobierno.

Durante el acto, Cristina le agradeció al ministro de Economía Sergio Massa haber tomado el cargo “en un momento muy difícil”. "Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. La función pública es 24x24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale. Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios", indicó.

“Tenemos un destino formidable”

El presidente Alberto Fernández sostuvo por su parte que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsando las políticas necesarias". Tras apuntar que "la diferencia de precios que hay entre el gas extraído Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%", el mandatario reafirmó que está "convencido", junto al resto de los integrantes de Unión por la Patria (UxP), de que "si el Estado no está presente la Argentina no se desarrolla".

"No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas", dijo.

"Llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado, y en nuestra gestión se crearon más de un millón cien mil puestos de trabajo", destacó, y consignó que la desocupación es del "6,9 por ciento". También Fernández afirmó que "no hay manera de crecer si a la materia prima no le agregamos valor" y aseguró que "tenemos un destino formidable" y solo "hace falta que nos unamos para lograrlo".

"La industria es la que permite el desarrollo de las naciones. No hay un designio que nos haya condenado a ser el supermercado del mundo, podemos ser el mismo país que alguna vez hizo autos y aviones, que hizo como hoy un gasoducto. No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable que hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto", expresó.

Fernández llamó a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance", al advertir que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política".

Al encabezar la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el mandatario convocó a mantener la "unidad" para "preservar los derechos de los que trabajan y distribuir adecuadamente los ingresos", entre otros puntos.