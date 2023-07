El peronismo parece ser que se puso las pilas y volvió a aquel espíritu de unidad 2019 que enfiló a todos y todas detrás de Alberto Fernández para derrotar a Mauricio Macri. El miedo a quedar en el llano generó un impulso de unidad y hasta terminó de borrar de la cancha toda la interna que tuvo su punto más álgido con el cierre de las PASO. Al menos tirarla debajo de la alfombra. Los profesionales de la unidad lo volvieron a hacer, y, al aparecer, no era que no podían, no querían.

Antes del cierre de listas para la presidencia el escenario proyectado era oscuro. Movilizados por la gran evidencia de poner manos a la obra fueron los movimientos para consagrar a Sergio Massa como el más competitivo. Ahora, ya con Massa en primer plano, el PJ vuelve a encender la maquinaria para consolidarse y mostrarse juntos por más que arda. El claro ejemplo será el acto de este domingo 9 de julio cuando el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández compartan un acto con la fórmula presidencial.

Será el encuentro que se realizará en Saliqueló para inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner. Arriba del escenario estarán Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Todo un dejá vú del 2019 que pretendía barrer al macrismo. Genuina o no, la unidad es la única esperanza de un peronismo que no la tiene fácil.

El propio Massa fue el artífice de garantizar a Cristina y Alberto en el escenario pese a que están distanciados y enfrentados. En el último año hablaron en un puñado de ocasiones, como luego del atentado a Cristina, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y el día en que se acordó la fórmula de unidad de Unión por la Patria. El gobierno se caracterizó por ser una interna constante que puso en jaque mucha veces al Frente de Todos. Por eso la foto tendrá fuerza.

Si bien todo el peronismo forma parte del proceso de borrón y cuenta nueva, Massa es el más necesitado de que todos se encolumnen detrás de él. El gran perdedor del cierre de listas fue Daniel Scioli, pero, organico, fue el primer en sumarse a la unidad. Foto con Cristina, reunión en Brasil con Alberto, y se dejó abrazar a regañadientes con Massa frente a toda la prensa. Hasta aceptó decir que formará parte del equipo económico. Vale recordar que hace un año el propio Massa lo corrió de Producción al asumir como ministro. Por eso lo de Scioli vale doble. También se sumó Julián Domínguez, otro que fue y vino en el gobierno.

El caso que atiende a Santa Fe es el del gobernador Omar Perotti, quien se prestó a aportarle una foto más al álbum de adhesiones del precandidato. El santafesino fue de los primeros que celebró la designación en Economía, pero no hizo lo mismo cuando se consagró la fórmula hace dos semanas. Esta semana se sacó foto y no fue gratis: le acercó un puente con el campo para llevarse Programa Impulso Tambero 2. Perotti no es de subirse rápido a la unidad, pero lo acaba de hacer. El resultado de las PASO seguramente de el espesor de la unión de cara a las generales.