Mauricio Macri presentó su segundo libro, “Para qué”, en La Rural y no fue muy original en su puesta en escena: volvió a apuntar contra el populismo y le sumó críticas al progresismo. "Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.

“Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, arengó Macri.

Y continuó: “Confieso que esos tipos me hacen calentar. Son tantos años de que nos corran con el Estado y los únicos que se salvaron con el Estado son ellos. Basta de robarle el futuro a la gente”.