El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez, quien días pasados recibió la venia de la Corte Suprema para ingresar al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la Cámara alta, afirmó que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida".

Sus expresiones le valieron una severa réplica de otra invitada del programa de Mirtha Legrand, la periodista, analista y exlegisladora española Pilar Rahola.

"Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando", dijo Juez en la mesa.

Ante ello, lo interrumpió Rahola, quien le espetó: "Yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respecto a las dictaduras".

El senador, ex diputado, ex intendente de Córdoba y ex fiscal, trató de morigerar sus expresiones y señaló: "No, estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica...Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si creemos que está todo bien, bueno, olvidate".