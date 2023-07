Carolina Losada reconoció su derrota, en tres horas de escrutinio, y felicitó a su rival Maximiliano Pullaro como ganador de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, a quien había acusado de estar financiado por el narcotráfico.

La senadora nacional era superada por 30 puntos en la puja por la candidatura a la gobernación de Santa Fe, a manos del diputado radical que la duplicó en votos. Eso la llevó a asomar en su bunker partidario montado en el Salón Metropolitano para reconocer la derrota electoral.

“Soy una persona de la democracia y acepto las buenas y las malas. Lo importante es que en Santa Fe ganó Juntos por el Cambio por 70% de los votos, y es importante que al peronismo le fue muy mal. Ganó Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe y es para celebrar”, dijo la legisladora nacional y carta directa de Patricia Bullrich en Santa Fe al reconocer su derrota.

En cuanto a su rival, a quien había hecho blanco de graves acusaciones vinculadas al narcotráfico y la corrupción policial, Losada dijo: “Ya hablé con Maximiliano Pullaro, reconocí su triunfo y lo felicité. A partir de mañana comienza la reconstrucción, vamos a empujar por Juntos por el Cambio en Santa Fe”, completó aunque no aclaró si se sumará a la campaña o no. Ella había dicho antes que si Pullaro ganaba ella no haría campaña por él, por una cuestión moral.

El compañero de la fórmula perdedora, el diputado nacional Federico Angelini, también eligió celebrar por el lado antiperonista: “Gracias a todos los que nos acompañaron, a los santafesinos que en su mayoría le dieron un golpe enorme al kirchnerismo. Santa Fe se pintó de amarillo. Felicitaciones a Maximiliano Pullaro, a Gisela Scaglia, y también a Mónica Fein”, dijo el referente del PRO.