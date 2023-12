El ex concejal de Rosario Carlos Comi se refirió este miércoles a la polémica que estalló por la llegada de Uber Moto y Flash Moto a Rosario. A través de su cuenta de X (ex Twitter) recordó que en 2014 presentó el proyecto para crear la Mototaxi “como solución al recurrente problema de nuestro transporte público” y aseguró que por la propuesta “casi me linchan”. ”Hoy UBER, que no es santo de mi devoción, lo ofrece al margen de toda reglamentación. La tarea de un funcionario público es ver el problema y pensar la solución. Puede ser una o otra. Lo que no se puede hacer es negar la realidad", consideró.

El desembarco de Uber Moto y Flash Moto en Rosario volvió a encender las alarmas frente a un escenario que se complejiza cada vez más y sigue sin regularse. Las aplicaciones que ofrecen distintos servicios llegaron para quedarse y entre ellas están las que compiten directamente con los servicios públicos de transporte, como los taxis. Los taxistas se manifestaron reiteradamente en contra del desembarco de Uber por considerarlo una competencia desleal y desde el Concejo Municipal surgieron múltiples propuestas de reglamentación, aunque ninguna llegó a buen puerto.

En el medio, la Municipalidad, a través de ordenanzas sancionadas por el legislativo, lanzó sus propias aplicaciones, como MoviTaxi y aparecieron algunas intermedias, como SheTaxi. En ese sentido, el ex concejal Carlos Comi se sumó a la polémica recordando que fue percusor en las regulación y puesta en marcha de aplicaciones o modalidades de transporte público que se aggiornen a la realidad.

“Fui concejal de esta ciudad entre el 2005 y 2009 y luego entre el 2013 y 2017. En el primer mandato planteé el Taxi Rosa, manejado por y para usuarias mujeres. Casi me matan. Luego She Taxi me dio la razón. En la segunda presenté la Mototaxi como solución al recurrente problema de nuestro transporte público, también casi me linchan.. hoy UBER, que no es santo de mi devoción, lo ofrece al margen de toda reglamentación. La tarea de un funcionario público es ver el problema y pensar la solución. Puede ser una o otra. Lo que no se puede hacer es negar la realidad”, sentenció Comi.