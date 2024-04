Jorge Lanata ratificó que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei y que este miércoles presentará las dos demandas, una penal y otra civil. La decisión del periodista es en respuesta a los dichos del jefe Estado, quien lo acusó de “recibir sobres y mentir” al brindar información del Gobierno.

“Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir”; disparó el conductor de Periodismo para Todos en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

“Acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Lanata.

Y siguió: “Tiene algunas cosas parecidas a los Kirchner en cuanto a que, frente a un tema, dobla la apuesta. En ese sentido es bastante parecido. No lo estoy comparando. Por ahora no es comparable. Nadie duda hoy de la honestidad de Milei, de modo que no es comparable. Ahora, en la personalidad, sí".

En ese sentido, consideró: "No creo que Milei sea autocrático, se comporta como un monárquico. Cuando alguien gana, gana una parte en detrimento de la otra. Así fue siempre en Argentina a excepción de algunos momentos. Nunca escuché que se hablara de la Argentina entera y se gobernara de ese modo", deslizó.

"No se puede decir cualquier cosa de cualquiera", finalizó Lanata.