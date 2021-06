La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe recibió este lunes al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, tras las irregularidades sucedidas días atrás con la campaña de vacunación en la provincia al tomarse conocimiento de un “vacunatorio VIP” en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Luego de la interpelación desde dos sectores de la oposición dejaron claras sus posturas. El presidente del bloque Socialista, Joaquín Blanco, lamentó la falta de respuestas del funcionario y disparó: “No dio certezas ni datos concretos, el gobierno no se hace cargo de una situación lamentable.

Por otro lado, desde las bancas del Frente Social y Popular, el diputado Carlos del Frade dijo: “Sukerman no explicó por qué se produjeron los privilegios otorgados a media docena de personas en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, ni tampoco cómo no hay un mecanismo de alertas que permitan impedir las "irregularidades" o hechos de corrupción individuales”.

“Lamentablemente tuvimos escasas precisiones del ministro. Esperábamos respuestas claras, políticas, que expliquen que pasó en Baigorria, y cuáles fueron los motivos por los cuales el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía se vacunó en ese lugar”, resaltó el presidente del bloque socialista. “Nos fuimos sin saber qué funcionario o funcionaria autorizó a que se inoculen de manera irregular personas vinculadas al poder”, aseguró Blanco.

A su vez, los diputados que hicieron uso de la palabra consultaron también por las irregularidades ocurridas en el hospital de Reconquista, así como en otros departamentos y localidades provinciales, y lo ocurrido con los trabajadores del IPEC y también de cultura que fueron inmunizados pese a no estar entre la población objetivo.

“El problema es por qué suceden esos hechos individuales y solamente hay que esperar que las investigaciones judiciales avancen. Insistimos en la necesidad de democratizar la democracia porque sin transparencia y con privilegios de socava la credibilidad en el estado. Buscábamos esa respuesta política, no técnica y no la encontramos”, señaló el legislador Carlos del Frade.

“Nos fuimos con sabor a poco. Igualmente, muchas gracias al Ministro de Gobierno. Seguiremos investigando y aportando tal como lo hicimos en febrero de este año ante los hechos denunciados en Pueblo Esther. Gracias”, expresó también del Frade.

Ambos sectores opositores argumentaron que el ministro no brindó precisiones pese a la insistencia respecto a las responsabilidades políticas en estos temas, así como tampoco ante las consultas referidas a qué funcionarios fueron vacunados desde que inició la inoculación en la provincia. En tanto, tampoco hubo mayores certezas en lo referido a qué funcionarios son quienes deciden la distribución de las vacunas en el territorio provincial.

En este tema Sukerman fue contundente y aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”.