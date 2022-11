Todavía no se definió el calendario electoral del 2023, pero las internas en Juntos por el Cambio están al rojo vivo. Los halcones y palomas ya no esconden sus diferencias y hacen públicas sus discusiones.

Este martes se viralizó un video donde la titular del PRO, Patricia Bullrich, cruzó con dureza al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, en el marco de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri en La Rural. "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso", advirtió la ex ministra de Seguridad de la Nación.

El agresivo comentario de la dirigente ocurrió el pasado lunes 24 de octubre en el predio de La Rural durante la presentación del segundo libro del exmandatario Mauricio Macri.

Tras conocerse el cruce entre ambos políticos, Bullrich aclaró: "No le voy a pedir disculpas. Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antikirchnerista, decirle que es funcional al kirchnerismo".

"Yo creo que si hay algo con lo que hay que termina en Argentina es con la hipocresía”, señaló la ex funcionaria, en diálogo con Radio Mitre, y remarcó: “Me molesta el doble discurso, las dobles conductas".