El intendente Pablo Javkin encabezó el acto para conmemorar la creación de la enseña patria en el aniversario N° 211 de su primer izamiento a orillas del Paraná y aprovechó la circunstancia para plantear su discurso sobre la seguridad en Rosario. “Que el país no nos dé la espalda”, dijo.

En ese marco, insistió con la necesidad de controlar mejor las cárceles. "Basta de home office del delito", sostuvo respecto a las facilidades de los cabecillas de bandas para portar celulares que le permiten operar desde el aislamiento.

“Todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, pero toda la Argentina tiene que ser consecuente. Esta semana vimos un preso desde una cárcel haciendo notas en vivo como un cronista durante una hora en la televisión (Crónica TV). Vimos allanamientos sobre una banda cuyo líder está en Neuquén. No nos acostumbremos a que maltraten esta ciudad”.

"Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de inteligencia y tecnología en la persecución está perfecto, pero necesitamos resultados. No sucede en otro lado que maten a una o dos personas. No puede pasar, no podemos permitirlo. Estamos en manos de un grupo chico que amenezan todos los días".