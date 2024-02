Aunque fue uno de los slogan de su campaña, el presidente Javier Milei no dolarizará la economía en 2024. El mandatario aseguró este martes que no es un tema que esté en la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque no se encuentra dentro de la estabilización económica de corto plazo.

“No dan los tiempos”, respondió el libertario ante la consulta sobre si existía la posibilidad de dolarizar la economía durante este año. En ese sentido, aseguró que la libre competencia de monedas “es el paso final de todo un proceso”.

"La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre", indicó el presidente, en una entrevista concedida al periodista Iván Schargrodsky.

Según Milei, el Banco Central “recién estaría limpio a final de junio”, por lo tanto, “adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año”. "La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido", celebró.

"Los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje", expresó el libertario, que este martes llego a Israel para visitar el Muro de los Lamentos.