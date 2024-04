Interna a cielo abierto y un escándalo libertario en Diputados

En una nueva muestra de los niveles de improvisación y problemas de gobernabilidad de la actual gestión nacional, La Libertad Avanza (LLA) protagonizó un verdadero escándalo en la Cámara de Diputados de la Nación, con todos los reflectores apuntando al presidente de la cámara, Martín Menem.

Todo comenzó este miércoles por la mañana, cuando los legisladores de la comisión de Juicio Político se aprestaban para comenzar una nueva sesión de la misma, y en la cual se designaría a la presidenta del cuerpo, que de antemano se sabía que iba a ser la diputada libertaria Marcela Pagano.

Sin embargo, en el arranque de la reunión, el subdirector legislativo de comisiones, Miguel López, anunció que la misma estaba suspendida por decisión de la presidencia de la Cámara sin dar motivo alguno, para sorpresa de todos los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza.

Esto desató la bronca e indignación de todos los diputados, que procedieron a criticar la imposición de Menem.

Ante la magnitud del escándalo desatado, y que ni siquiera los legisladores oficialistas tuvieran argumentos para respaldar la postura del presidente de la Cámara, se procedió a continuar de manera normal con la sesión, entendiendo que la comunicación de Menem había llegado “demasiado tarde” y que ya había quórum reglamentario.

Previamente, aparecieron también otros legisladores como Lisandro Almirón, o algunos que ni siquiera integran la comisión como Lilia Lemoine, a presionar para que la misma se dé de baja.

"El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó a los miembros de esta comisión que se iba a suspender, por eso estamos presentes aquí. Nos hemos enterado en este preciso momento. Estamos cuatro miembros, falta un solo miembro de nuestro bloque. Pedimos disculpas de nuestro bloque", expresó Zago a su momento de hablar, luego de las fustigantes palabras de otros legisladores como Germán Martínez o Leopoldo Moreau.

Con la sesión en curso, el jefe del bloque libertario, Oscar Zago, propuso a Marcela Pagano como presidenta y, en votación a mano alzada, se aprobó por mayoría.

No obstante, posteriormente Martín Menem a través de su cuenta de X publicó un comunicado en el que no reconoció la designación argumentando que la sesión "no tuvo validez" por su decisión, y además convocó a una nueva reunión para el 18 de abril.

Pese a esto, los legisladores entienden que la designación de Pagano fue válida y que así como no tuvo efecto la orden de suspender la sesión, tampoco lo tiene la de convocar a una nueva. Incluso, luego le respondieron con una nota firmada por la propia legisladora de LLA.

Fue tal el desorden y el shock de los Diputados que incluso en un momento la comisión estuvo a punto de quedar en manos de un legislador peronista. Es que, en un momento, los diputados del PRO no habían bajado nuevamente a dar quórum, y como los libertarios se encontraban en amplia minoría, si el peronismo sumaba tan solo tres adhesiones y proponía votar a mano alzada, se podía quedar con la presidencia del cuerpo.

Periodistas cercanos al Congreso especulan que el escándalo de hoy se debe a que el sector de Karina Milei y Martín Menem preferían poner otro nombre a cargo de la comisión, como por ejemplo el de Alberto Benegas Lynch, mientras que Zago declaró que la decisión de designar a Pagano fue consensuada con el propio Javier Milei el sábado.