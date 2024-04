Gremios docentes preocupados y en alerta por reforma previsional en Santa Fe

Los gremios docentes Amsafe y Sadop, tanto a nivel provincial como en sus seccionales rosarinas, se mostraron en alerta y expresaron su profunda preocupación por un proyecto que ingresó el pasado jueves en la Cámara de Senadores de Santa Fe y que propone una reforma del sistema previsional.

En efecto, los sindicatos reclamaron con urgencia una reunión con los senadores, para conocer en detalle el objetivo y la profundidad de esta iniciativa.

El proyecto, que fue aprobado en la última sesión, crea formalmente una "Comisión para la reforma del sistema previsional" y declara la necesidad de modificar el régimen previsional santafesino.

La iniciativa, presentada en el expediente 50.849, lleva las firmas de los legisladores Joaquín Gramajo (Unite), Felipe Michlig, Ciro Seisas, Germán Giacomino, Rodrigo Borla, Leticia Di Gregorio, Julio Garibaldi, Esteban Motta, Pablo Verdecchia, Orfilio Marcón y Hugo Rasetto (todos de Unidos para Cambiar Santa Fe).

En la misma, señalan que el objetivo es "instalar el debate sobre la necesidad de promover una reforma previsional" que basada en "la existencia de un único régimen previsional público financiado a través de un sistema de reparte" pueda "garantizar la protección integral de las contingencias de vejez, invalidez y muerte".

No obstante, en esta etapa todavía no quedan claras cuáles serían estas modificaciones, lo que encendió las alarmas de distintos sindicatos que no recibieron ningún tipo de comunicación al respecto de este proyecto que repercutiría directamente en la vida de los trabajadores jubilados y pensionados.

Ante esto, desde Sadop Rosario salieron con el grito “con las jubilaciones no”, exigiendo al Gobierno de Santa Fe que “sea respetuoso de los trabajadores y trabajadoras en actividad y jubilados/as”.

“La Caja de Jubilaciones pertenece a los trabajadores y trabajadoras: no puede haber ninguna reforma o comisión de estudio sin su participación”, advirtieron, como así también instaron a que “el ajuste lo paguen los que tienen más ingresos” y no quienes “vivimos de un sueldo o una jubilación”.

Por su parte, desde Amsafe Provincial señalaron que se “solicitará una reunión con los legisladores firmantes a los fines de conocer en profundidad dicha iniciativa y los objetivos que persigue”.

“Desde Amsafe seguiremos defendiendo nuestro sistema previsional como lo hemos hecho históricamente ante cualquier avance contra los derechos jubilatorios de las trabajadoras y trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe”, continuaron desde el gremio docente.

Finalmente, volvieron a exigir al Gobierno nacional el envío de fondos que corresponde a Santa Fe, algo sobre lo que el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió semanas atrás, cuestionando la decisión del presidente Javier Milei y asegurando que evalúan judicializar la decisión de dejar sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023.

“Históricamente Amsafe ha dado pelea contra la privatización del sistema previsional, en los años 90 y 2000. Luego, en el 2005 y posteriormente en el 2011, las y los trabajadores de la educación logramos la modificación de la ley de jubilaciones, dejando atrás una injusta ley cómo fue la N° 11.373. Siempre sostuvimos los principios fundacionales de nuestra organización y es por eso que hoy, fruto de la lucha en unidad, logramos una ley de jubilaciones que respeta el 82% móvil de la totalidad de los cargos con los principios solidario y de reparto”, finalizaron.