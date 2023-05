“El camino no es la anti política, sino una buena política, no con más de lo mismo porque no ha funcionado. No vamos a dejar los espacios públicos por las extorsiones, queremos paz y convivencia. Los jóvenes encontramos que manejan mucha más información que los adultos gracias a su vínculo con las redes sociales. Esta propuesta llama a una nueva realidad ante las fuerzas tradicionales anquilosadas en la Legislatura, que no dieron respuestas”, argumentó Rubén Giustiniani, en campaña hacia su reelección como diputado provincial.

El legislador persiste en su senda propia con el partido Igualdad y Participación, pero esta vez con la apertura de su propuesta a nombres sin tradición partidaria pero referentes de espacios de acción social. Con ese criterio, presenta esta vez precandidaturas al Concejo Municipal de Rosario, y por ello puso en el primer lugar de la lista a Bruno Carlovich, hijo del legendario Trinche, que murió en el 2020 como consecuencia de un robo callejero. Sigue en esa nómina Cristina Alemany, una militante social reconocida en clubes de barrio y vecinales de zona norte. O, por ejemplo, en su lista de diputados, lleva al médico ambientalista Damián Verzeñassi en tercer lugar, detrás suyo y de Agustina Donnet.

“La verdadera grieta no está entre dos partidos, sino entre la clase política y la sociedad, la distancia hace que la sociedad mire con bronca, desconfianza y escepticismo. Lo peor que puede pasar en democracia. Por eso decidimos abrir las listas de candidaturas a personas que no estaban en la política, como Bruno Carlovich, quien dijo que quería participar, ya que es familiar de una víctima de la inseguridad, su padre murió producto del arrebato de su bicicleta”. El hijo del futbolista también participa en la vecinal de su barrio.

"Es gente con activa participación social, aunque sea apartidaria, y sabe lo que ocurre en los barrios: sabe si no funciona la comisaría, dónde está el bunker de drogas, y qué necesita el vecino”, valoró Giustiniani en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9.

El diputado cuestionó la coyuntura institucional de la provincia. “Santa Fe vive en anomalía, y la responsabilidad la tienen las mayorías parlamentarias. Muchos se amparan en la Constitución de 1962, y ahora que existe la boleta única ha quedado un Frankenstein. De todos los legisladores del país, los santafesinos somos los únicos que tenemos fueros. No hay ley de acceso a la información ley de defensa del consumidor, ni ley de educación sexual integral. Todas cuestiones que no son de una ideología en particular, y que en las demás provincias están resueltas”, comparó.

Escuchá la entrevista con Giustiniani: