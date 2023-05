El diputado Rubén Giustiniani se refirió al fallo del tribunal electoral que incorpora en el padrón electoral de la provincia de los menores de 16 y 17 años, haciendo lugar al pedido que llevó el espacio que encabeza, Igualdad.

“Es un fallo muy importante porque termina con esta discriminación que tenían los jóvenes de 16 a 17 años en Santa Fe, que era la única provincia argentina que no había adecuado su legislación a la ley de ciudadanía. Hoy ya tienen ese derecho de votar a concejal, intendente o gobernador”, explicó en diálogo con Rosarioplus.com.

Además consideró que hasta las últimas elecciones se presentaba “una grave contradicción” para los jóvenes que sí podían votar a presidente pero no elegir las autoridades que bobiernen su ciudad. En este sentido celebró que finalmente el tribunal electoral hada dado este paso adelante que consideró “de una gran trascendencia para la provincia de Santa Fe”.

Consultado acerca de cuál creía él que hayan sido las razones por las que Santa Fe demoró en sumar el voto joven apuntó contra cuerpo legislativo al que catalogó de conservador ya que no prosperaron ninguno de los proyectos presentados en este sentido.

“Santa Fe no tiene ley de educación sexual integral, no tiene ley de acceso a la información, entre otras. Además somos los únicos legisladores del país que tenemos fueros, como no lo tiene ningún ciudadano común, ni siquiera el presidente de la nación”, ejemplificó.

Finalmente recordó que este voto joven “es un voto facultativo,es decir optativo no obligatorio. No obstante eso, cuando tomamos los los porcentajes de votantes que se han dado en las últimas elecciones vemos que de un treinta por ciento que votaba en los primeros años de promulgada esta ley a nivel nacional, ahora estamos arriba del cincuenta y casi en el sesenta por ciento. Es decir que, a pesar de ser un voto optativo no obligatorio, cada día más jóvenes hacen uso de su derecho ciudadano de concurrir a votar".

En Santa Fe, según números brindados por Giustiniani, serían unos ochenta mil jóvenes que estarán habilitados para votar. De mantenerse el porcentaje en un 50 por ciento de asistencia, unos 40 mil votos se sumaran a las elecciones de este año.