Enmarcado dentro de diversas actividades en la provincia de Santa Fe, el ministro de Transporte Diego Giuliano, junto a la secretaria de Migraciones, Florencia Carignano, se reunió con los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo. Luego participó del aniversario n° 134 del Puerto General San Martín, ciudad que el Ministro de Transporte destacó como cabecera del programa Paradas Seguras.

Durante el acto, el ministro de Transporte de la Nación manifestó: “En este momento de la democracia, en donde se juega qué país queremos para los próximos años, tenemos que decir las cosas como son. Apoyamos a Sergio Massa para defender los valores del país, porque tenemos enfrente un candidato que no está en condiciones de gobernar la Argentina, que no ha podido defender ninguna de sus ideas, que no conoce la Argentina, que no conoce San Lorenzo, que no conoce la producción".

Luego agregó: “Lo que está en juego son valores que los argentinos no vamos a renunciar, como la justicia social y la protección del ambiente. Massa representa la racionalidad, el progreso y sobre todo esto que Sergio viene haciendo hace mucho: autocrítica, porque hay cosas para mejorar, y unidad nacional, como la herramienta para avanzar en el país”.

“Santa Fe es una de las más grandes plataformas productivas de América. Esta provincia tiene ese gen productivo que tiene que ver con el trabajo y con el balcón más importante de la vía navegable troncal. Por eso, mientras transitamos este proceso electoral, necesitamos participar de estos encuentros para motivar porque tenemos que ir por mucho más que el departamento de San Lorenzo y la provincia de Santa Fe”, concluyó Giuliano, acompañado también por el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

Participaron también de la jornada, por parte de SOEA San Lorenzo, el secretario General, Daniel Succi; el secretario Adjunto, Hugo López y el secretario Gremial Martín Moralez; representantes de la Juventud Sindical de Aceiteros; cuerpo de delegados; del Sindicato de Aceiteros de Rosario; del Sindicato de la Alimentación de Rosario; fluviales, entre otros.

En este contexto, ayer el ministro Giuliano estuvo también en la localidad santafesina de Pueblo Esther, acompañado por los intendentes y presidentes comunales del corredor de la ruta provincial 21, donde se instalarán un total de 72 paradas en las 8 localidades que integran el corredor. De esta manera se amplió el programa de Paradas Seguras, incluyendo a las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco, Fighiera, Pavón, y Villa Constitución.

Además, con la utilización de tecnología aplicada a la seguridad y con coordinación en tareas de prevención, el Ministro de Transporte Nacional anunció la llegada del programa “Ciudades Seguras” a Rosario. Este programa con alcance nacional, fue impulsado por Sergio Massa y cuenta con un trabajo coordinado entre los ministerios de Transporte, Seguridad y Obras Públicas, para prevenir el delito y atender situaciones de emergencia.