GRAVES INCONGRUENCIAS

Cristina apuntó contra la Ley Ómnibus: "No es una buena decisión” y “resulta incoherente" En la previa del debate de este lunes en Diputados, la ex presidenta se expresó en redes sociales contra el proyecto de superpoderes del gobierno de Javier Milei, remarcando incongruencias graves, como que el Ejecutivo no pueda revisar contratos con empresas energéticas.