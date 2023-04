Luego de sellar su acuerdo con la Unión Cívica Radical, El pro, el javkinismo, entre otros partidos, el socialismo definirá su política de alianza el próximo 22 de abril en un Congreso extraordinario. En diálogo con Rosariolpus.com, el diputado nacional y secretario general del Partido Socialista, Enrique Estévez, adelantó que el partido “quiere ser protagonista de cara a las Paso”.

Tres días después del congreso socialista, participarán de un encuentro en el que los integrantes de ese gran frente opositor definirán su política programática en la localidad de Cayastá. El punto de partida y de consenso tiene que ver con “un espacio con miradas distintas, para aportar soluciones comunes”.

Más allá de la intención de voto que exhibe Carolina Losada en las encuestas, desde el socialismo consideran indiscutible la condición de tener su propia candidata a gobernadora, como así también sus candidatos para cada cargo legislativo o local. SI bien todavía no hablan concretamente de conducción, ya dejaron en claro que quieren ser protagonistas en el armado.

- ¿Tiene posibilidades el socialismo de conducir el denominado Frente de Frentes?

- Siempre pensamos en términos de frente porque es la estrategia que nos va a permitir ofrecer una alternativa de gobierno. Lógicamente que el socialismo tiene para hacer aporte electoral. El socialismo tiene que participar de las primarias para representar su mirada, sus ideas, y también sus experiencias de gobierno. El socialismo quiere ser protagonista de ese armado del frente de cara a las Paso.

- ¿La figura de Carolina Losada puede generar consenso y terminar como la única precandidata a la gobernación?

- Para nosotros es importante que el socialismo participe de las primarias. Podemos sumar al debate público en un frente heterogéneo. Lo de Losada es decisión de otros actores de este espacio. Como todo proceso de armado de listas hay distintas alternativas, pero el socialismo tiene que participar con candidatos locales.

- ¿Cuál es el primer punto de consenso que tuvo este espacio y sobre qué principios se va a apoyar?

- Ofrecer una alternativa para tener un mejor gobierno en Santa Fe. Perotti implicó un retroceso en casi todas las áreas. El gobierno provincial se ha retirado de todos los territorios, no viene a Rosario y no tiene un plan que incluya a la ciudad. La coordinación fina de los gobiernos provinciales y municipales se perdió, eso se refleja en distintos índices. Cuando uno ve educación, Santa Fe se distingue por ser la provincia con menos días de clase en 2022. Tampoco hay políticas para mejorar la seguridad y existe una alta confrontación interna al respecto. Santa Fe es una de las provincias que tiene mayor extensión de territorio afectado por la sequía y las medidas son más simbólicas que reales. La política fue la de ahorro del dinero público en plazo fijo.

- ¿Cómo imaginan la convivencia del socialismo con espacios de centro derecha en el mismo armado?

- Al ser el socialismo un partido con responsabilidad en Santa Fe, somos un partido que tiene dialogo con todas las fuerzas. Para nosotros construir en la diversidad no está ajeno a nuestra práctica. Hay que entender que los problemas que atravesamos son de una magnitud tal que si no hay pisos de acuerdo es difícil encontrar una respuesta a la altura. Lo que necesitamos es, con miradas distintas, aportar soluciones comunes. Ese es el ejercicio de la política que reclama la gente, porque la solución no llega nunca y los problemas son cada vez más sólidos. Nosotros lo vemos como un desafío, no como un problema.

- Salvando las distancias, ¿pensaron este armado como algo similar a los inicios del Frente Progresista Cívico y Social?

- El Frente Progresista fue una experiencia que tuvo casi 25 años de desarrollo en distintos momentos. Fue cuando a mediados de los '90 tres partidos como el Socialismo, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista hacen un acuerdo frente a un peronismo santafesino que no daba respuesta y estaba agotado. Todo eso nos llevó a en 2007 gobernar Santa Fe con Binner. Hay procesos condicionados con distintas coyunturas. Si bien durante ese tiempo hubo distintas miradas respecto a lo nacional y se preservó la mirada provincial, hoy tenemos el mismo desafío, hay distintas miradas pero hay una concepción común respecto a Santa Fe. Lo del Frente progresista deja una experiencia muy importante para esta construcción presente.