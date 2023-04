La centroizquierda santafesina largó bajo el sello Frente Amplio por la Soberanía, un nuevo armado electoral liderado por Carlos del Frade que reúne a diversas fuerzas políticas como un sector del radicalismo y el socialismo. La novedad fue que actual secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, se sumó con su espacio y podría ser candidato.

El objetivo, según explicaron, es generar un frente alternativo y superador a las expresiones conservadoras de Juntos por el Cambio ampliado y el Gobierno Provincial de Omar Perotti. “Nos caracteriza la forma de hacer política horizontal y honesta. No está basada en slogan ni nos vamos a sumar de ninguna manera a esos slogan vacíos de campaña que ya se han visto en las elecciones pasadas”, disparó en la presentación Claudia Balague del socialismo de Bases.

Por su parte, Del Frade sostuvo: “50 mil millones de dólares produce Santa Fe y tiene 660 mil personas por debajo de la línea de pobreza, una obscenidad. Y esa obscenidad es consecuencia de la resignación de la dirigencia política que ha ocupado en los últimos años el gobierno de Santa Fe frente a los poderes económicos. Es indispensable un espacio que no se olvide de las convicciones, ideales y transformaciones”.

Qué construyen

En principio buscan generar una lista fuerte en la Legislatura que aún no definió nombres ni jerarquías. Para la gobernación no presentarán candidatos y por ahora no dan prenda sobre a quién apoyaron en esa categoría.

“Queremos una fuerza política que en la Legislatura ocupe la mayor cantidad de bancas en 2023 para que en 2027 gobierne la provincia”, dijo Del Frade.

“Una fuerza transformadora por afuera de la derecha del peronismo que siempre se queda con los resortes de poder de la provincia, de la resignación y cobardía de mucha dirigencia del socialismo que se olvidó de los sueños y proyectos y sueños. Y el radicalismo lo subo porque se han alejado también de las transformaciones populares del primer partido popular como fue la UCR con el irigoyenismo”, repartió duro y parejo el periodista.

Según supo Rosarioplus a nivel local presentarán una lista al Concejo encabezada probablemente -y es la novedad- por el socialista y actual secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, quien participó del acto y se sentó en primera fila. Podrían acompañarlo Sofía Botto y Nire Roldán (Concejalía Popular).

“Muy necesario para representar ideas y valores. Tenemos una forma de hacer política. Las ideas de la soberanía, la educación y salud pública. Los feminismos y disidencias, ambientalismo que representa fundamentalmente la juventud que tenemos que acompañar”, agregó Balague.

En la construcción se destaca Palo Oliver de la UCR - Alfonsinista Auténtico y Mercedes Meier del Partido del Trabajo y del Pueblo. Además, Alicia Gutierrez (SI), Veronica Benas (Pares), Gabriela Sosa (Libres del Sur), Alberto Cortez y Facundo Peralta (Liga de los Pueblos Libres).