La Provincia pondrá primera en la paritaria de la administración provincial cuando este lunes desde las 12 reciba en las oficinas del ministerio de Gobierno de la Casa Gris a los gremios de UPCN y ATE. Se espera que el clima sea espeso luego de que el gobierno chocara con los docentes por el incumplimiento de la paritaria 2023.

La semana pasada los gremios advirtieron que la Provincia resolvió no cumplir con lo pautado en la paritaria. Los cuestionamientos se deben a que los funcionarios les explicaron que es imposible acompañar el ritmo inflacionario y por eso los incrementos salariales se determinarán en función de los ingresos reales de recaudación y no por la variable del Indec.

Además, sobre la mesa de negociación se pondrán los pases a planta que revisó el gobierno de Maximiliano Pullaro ni bien asumió. Se trata de una revisión laboral de 200 contratos y se le suman otros 600.

Antes del encuentro, ATE lanzó críticas. Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE, aseguró que "el Gobierno tomó decisiones unilaterales que no ayudan a encontrar consensos". "No me sorprendió lo que pasó. El ministro de Economía, Pablo Olivares, y el propio gobernador, venían planteando que era de alguna manera dificultoso cumplir con los acuerdos paritarios que se habían concretado con el sector público. Nosotros tenemos algunos números que indican que no es una situación compleja como para no hacer frente a los compromisos paritarios".", aseguró en Aire de Santa Fe.