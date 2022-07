El periodista y escritor rosarino Osvaldo Aguirre cuestionó el decreto provincial por el que el Estado le otorga a una editorial de Ciudad de Buenos Aires 363 mil pesos para costear la edición de un libro sobre Carlos Reutemann que, además, ya está publicado.

La de Aguirre es una de las muchas voces que se alzaron en reproche a la decisión de mecenazgo por parte del erario provincial para una publicación que se ocupa consagrar la faceta deportiva del Lole sin tomar dimensión de su responsabilidad política en dos hechos trágicos de la historia santafesina reciente: la represión policial de 2001 en Rosario, y la inundación de la ciudad de Santa Fe en 2003.

Los primeros en repudiar esta acción de gobierno fueron, precisamente, los familiares de las víctimas de ambos momentos. El libro está publicado desde, por lo menos, mayo pasado, lo firma Daniel Meissner y se define como "biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann".

"Este decreto tiene varias cosas para indignarse: primero, lo que expresaron familiares de las víctimas apenas trascendió el decreto, ofendidos por este apoyo a un libro que celebra la vida y trayectoria de Reutemann", observó Aguirre, autor de numerosos libros del género relacionado con el crimen y sus personajes, novela negra y ensayos.

"Por qué, me pregunto, el Estado santafesino considera necesario financiar un libro sobre Reutemann habiendo tantas figuras para destacar en la provincia en todos los órdenes", apuntó en Sí 98.9.

El decreto 1133 salió el 4 de julio y lleva la rúbrica de Omar Perotti. Sostiene que la ayuda económica que recibirá el periodista y editor Claudio Legnani será destinada a cubrir los gastos de impresión y realización del libro sobre la vida y trayectoria del corredor de Fórmula 1, y que también será distribuido en las bibliotecas populares de la provincia de Santa Fe, situación que indignó aún más a los familiares de las víctimas.

Aguirre amplió sobre el destinatario del subsidio provincial: "el periodista, Claudio Legnani, tiene una editorial que se llama Campeones. El libro ya está publicado, se llama Reutemann eterno, cuesta 3500 pesos, así que se ha pagado con creces los gastos de edición, y a partir de ahí se erige como un objeto de lucro".

Por otra parte, el escritor mostró indignación por lo que representa este aval dinerario mientras "las editoriales santafesinas atraviesan una grave crisis. Había un programa de apoyo a editoriales en base a concursos, no a decretos sin discusión, que el gobierno provincial suspendió y a la par ahora le da dinero a una editorial de Buenos Aires para hacer esto", reprochó.

En contraste, Aguirre recordó que la Comisión Investigadora No Gubernamental sobre la represión de 2001 presentó un libro sobre esa temática. "No tuvo ningún apoyo de parte del gobierno provincial, y no más que alguna declaración simbólica de la diputada Matilde Bruera. Una investigación que documenta aquello que la Justicia provincial no hizo o hizo de cierta manera durante la gestión misma de Reutemann como gobernador. La represión de 2001 se entiende en ese marco", fustigó.

La charla completa con Osvaldo Aguirre: