“La Justicia está en falta con el pueblo argentino. Es evidente la necesidad de una reforma judicial”, sostuvo Eduardo Di Pollina, dirigente del Partido Socialista y referente de la corriente interna Bases. Lejos de las posturas de Clara García y Mónica Fein, Di Pollina mostró su preocupación por el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández, además de una inhabilitación para cargos públicos de por vida. “Cuando hay una Justicia tan cuestionada hay cuestiones institucionales que no están garantizadas”, sostuvo en diálogo con este medio.

“Lo lógico sería que estos procesos se desarrollen con total normalidad, pero ante la reflexión y sin defender dirigentes en particular, es evidente que en Latinoamérica se repitieron situaciones como estas”, consideró el socialista. “Me llama poderosamente la atención que un fiscal esté pidiendo la proscripción de quien fuera presidente en dos oportunidades. Si uno compara lo ocurrido en Brasil, Lula estuvo preso dos años injustamente, sin ninguna prueba y luego fue liberado. Ahora es candidato a presidente y favorito en las elecciones”, adujo el dirigente.

En ese sentido, marcó que “existe todo un armado judicial extremadamente preocupante para el funcionamiento de la democracia” y dijo luego sobre la causa Vialidad que “es evidente que Luciani y Mola no pueden estar al frente de este proceso”. "No hago una defensa de Cristina porque ella sabe defenderse muy bien", puntualizó. "Se entiende que no estaríamos discutiendo esto si en la Justicia todo fuese normal. Semana tras semana tenemos un escándalo distinto en los que la Justicia es protagonista”, esgrimió Di Pollina.

Sobre las acusaciones a Cristina que movilizaron a gran parte del arco político, tanto en el país como en el exterior, quienes sumaron su particular mirada fueron Mónica Fein, diputada nacional por Santa Fe por el Socialismo y dos veces intendenta de Rosario, que prefirió dejar una postura blanda aduciendo que los procesos judiciales deben respetarse.

En un tono más beligerante, la diputada provincial Clara García citó una frase de Hermes Binner: “La transparencia en la gestión pública es un valor fundamental. Manos limpias y uñas cortas siempre”.

Di Pollina evitó los nombres propios en cuanto a sus compañeros partidarios, pero subrayó que “va a defender su posición política” y que en su partido “hay profundas diferencias que se manifiestan cada vez que hay que tomar posiciones políticas”. “Seguramente la gente evaluar quién tiene una posición progresista y quien no la tiene", remarcó. Y aseguró que el espacio Bases "estará siempre del lado del pueblo" y eso no es con Cambiemos que “representa los intereses concentrados de la economía a las corporaciones y la oligarquía”.