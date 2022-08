La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso un formidable descargo a través de YouTube en el que afirmó que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado" y que se trata de "un guión bastante malo y falso", acerca de la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola en la llamada "causa Vialidad".

La conferencia de la vicepresidenta se hizo así porque el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Así como los fiscales leyeron su guion durante nueve jornadas, me hubiese gustado hablar frente al tribunal", comenzó la vicepresidenta. "Desde el 2019 digo que esta causa está armada", sostuvo. Luego agregó que el juicio "empezó con una ficción, un guión que además de bastante malo, era falso" ya que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía".

Luego insistió en que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado" y "ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron" en el marco de la causa denominada Vialidad. En un gran tramo de su exposición mostró los chats de José López, exsecretario de Obras Públicas, y Nicolás Caputo, el empresario y “amigo de la vida” de Mauricio Macri.

“La que se siente una boluda soy yo”, se molestó la vicepresidenta al desgranar los mensajes sobre su funcionario y Caputo por la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

"No tengo la más mínima duda que eran ellos (los macristas) los dueños de esos 9 millones de dólares los que habían pagado al exsecretario de Obras Públicas". La vicepresidenta sostiene que si hubo asociación ilícita con obras fue entre los empresarios y López.

"Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo pararon, por que aparecieron los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice que donde uno aprieta sale pus, tiene razón fiscal, la pus de ustedes, los macristas", sostuvo.

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, seguido en vivo por 80 mil usuarios, la exmandataria mostró comunicaciones entre Caputo y López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos y aseguró: "Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto".



"No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal", señaló.

En otro pasaje de su discurso, la Vicepresidenta se preguntó: "No le llamó la atención la familiaridad de López con Caputo".



"Con la frecuencia y la cotidianidad que tenían entre ellos me llama la atención que al fiscal (Diego) Luciani y (Santiago) Mola no le llame la atención esto. Notable", ironizó.



Y continuó: "No lo habrá investigado. No lo habrá llamado porque comparte vestuario cuando va a jugar al fútbol en la quinta los Abrojos", propiedad de Macri en el partido de Malvinas Argentinas.



Cristina Kirchner además aseveró que "se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron. No leyeron las pruebas que consta de 9 mil fojas".