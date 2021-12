La agrupación HIJOS Rosario denunció la persecución política y judicial a la abogada Nadia Schujman, ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

"Es indudable la crisis institucional y política que atraviesa nuestra provincia", indicaron desde al agrupación, a través de un comunicado, y continuaron: "Recientemente, hemos visto como las oficinas del mismo Ministerio de Seguridad fueron allanadas en forma irregular, sin que se dieran las explicaciones pertinentes que justifiquen esa acción por parte de los fiscales que la realizaron y sin la presencia de testigos".

"Esta situación dónde fueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas, funcionarios comprometidos con la necesaria reforma que modernice al cuerpo de policía provincial como nuestra compañera Nadia Schujman y otros funcionarios de dilatada trayectoria, no han conseguido hasta el momento otro fin que no sea desarmar el equipo de un ministerio tan sensible en momentos dónde la violencia y el delito de guantes blancos siguen campando a sus anchas en la ciudad de Rosario", apuntaron desde HIJOS Rosario.

Schujman integró el equipo jurídico desde los juicios por la verdad, y fue querellante desde el 2003 hasta la fecha, representando a centenares de víctimas de delitos de lesa humanidad. También fue subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en el periodo comprendido entre 2011-2015.

"Los ciudadanos no podemos permanecer como observadores, ajenos a la situación que nos afecta y angustia todos los días. Repudiamos la persecución a la que está siendo sometida nuestra compañera y el avasallamiento por parte de los medios hegemónicos cómplices", insistieron desde la agrupación.

Por su parte, el legislador del FSP, Carlos Del Frade, presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados de la Provincia para saber los detalles de los allanamientos realizados el pasado viernes 26 de noviembre de 2021: si se respetaron todos los derechos individuales de las personas, si hubo testigos, qué hechos o pruebas impulsaron los mismos y por qué se avanza sobre personas sin ni siquiera conocerse un juez de la causa.