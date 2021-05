En su primera semana como ministro de Transporte, Alexis Guerrera cosechó varios rechazos por su posición acerca del destino de la licitación de la hidrovía. Varios de ellos, incluso, de sectores cercanos al gobierno.

La propuesta oficial, previa a la llegada de Guerrera, de extender la licitación por 90 días a la belga Jan de Nul ya había cosechado rechazo al interior de la coalición de gobierno.

El senador Jorge Taiana planteó, el mismo día que se dio a conocer a través del Boletín Oficial, que “eso no es una buena noticia”. Y explicó en sus redes que “desde principios de 2020 hemos insistido a través de pedidos de informes presentados en el Senado sobre el vencimiento de la concesión el 30 de abril de 2021 y que teníamos una oportunidad para desarrollar un proyecto integral soberano sobre esta vía troncal estratégica”

Otro dirigente que puso reparos a la decisión del Presidente fue el diputado nacional Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Alderete reclamó estatizar la Hidrovía “para generar más empleo y producción”.

Pero esta semana con las declaraciones del nuevo ministro varios referentes políticos que vienen tomando el tema de la Hidrovía no hicieron esperar la respuesta.

Una de las primeras fue la ex embajadora en Caracas y el Reino Unido, Alicia Castro, quien opinó que Guerrera “subestima a los argentinos” planteando que no conocen el tema.

También Hebe de Bonafini, a través de un comunicado oficial de Madres de Plaza de Mayo, le respondió al sucesor de Meoni: "Me dirijo a usted con mucha bronca y mucho dolor, porque pertenezco a este querido pueblo que usted subestimó y degradó esta mañana diciendo que no sabía nada de la hidrovía y que no está preparado para ningún reclamo".

"Hace 25 años un compañero de la ciudad de San Lorenzo llamado Edgardo Quiroga me llevó a orillas de nuestro río Paraná y me mostró cómo la empresa Cargill ya en esa época nos robaba el cereal en nuestras narices", agregó. Finalmente, la misiva que se hizo pública en las redes de la asociación planteó: "Vi la costa encadenada, y cómo el trigo que caía en las calles se lo comían las ratas y los pájaros. Y ya en esa época gente como usted no permitía que niños pobres lo juntaran para comerlo ellos".

En Santa Fe también tuvo la respuesta de los referentes de la pelea por la estatización del servicio como el diputado provincial Carlos Del Frade quien ante el llamado a “no dramatizar el tema” hecho por Guerrera escribió: “No hay que dramatizar lo de la hidrovía, dice el nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Debo decir que no tengo su templanza. Mientras que por las cinco aduanas que tiene Santa Fe el año pasado se exportó por 22 mil millones de dólares y no quedó un peso para las familias de la provincia y la pobreza llegó a 212 mil personas en el Gran Santa Fe y 506 mil en el Gran Rosario, el señor ministro sugiere no dramatizar. Se equivoca. La Argentina debe recuperar su riqueza para volver a ser soberana y generar puestos de trabajo y recuperar su naturaleza saqueada”.

También este martes se conoció una carta pública al ministro escrita por Luciano Orellano, integrante del “Foro por la recuperación del Paraná y autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná en la que el militante y escritor rosarino plantea que “o se está del lado de la Argentina y de los argentinos, o se está del lado de las empresas extranjeras. Se está contra el saqueo, o se está a favor del saqueo. Se está contra la defraudación a los argentinos, o a favor de defraudar a los argentinos. Se está a favor de controlar y organizar nuestra riqueza, o a favor de entregar nuestra riqueza y que la planifiquen y organicen otros. Se está a favor de una Argentina independiente, o se está en contra. Parece ser, Sr. Ministro, que Ud. tomó partido”

Cambió el ministro, la línea no

Luego de la muerte del ex ministro Meoni en un accidente automovilístico cuando volvía de una reunión en Rosario, el reemplazo fue una incógnita que se mantuvo durante varios días. Finalmente llegó al cargo quien hasta entonces fungía como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura en el mismo Ministerio.

Guerrera comenzó su recorrido político al frente de la Juventud Peronista en la ciudad bonaerense de General Pinto. En 2001 desempeñó el cargo de concejal y desde 2003 hasta 2019 fue intendente durante cuatro períodos. . En 2019, accedió a una banca como diputado provincial por el Frente de Todos. El 22 de diciembre de 2020 dejó su banca, con licencia extraordinaria, para incorporarse al gabinete nacional.

En clave política, Guerrera proviene del sector de Sergio Massa, adonde arribó cuando en 2016 dejó el Frente para la Victoria y oficializó su pase al Frente Renovador. Allí figuró como miembro de la liga de intendentes que constituyeron ese espacio que hoy integra el Gobierno nacional en el Frente de Todos.

Es por esa pertenencia que no se esperaban demasiados cambios a la orientación que había impulsado Meoni, también apadrinado por Sergio Massa, en el tema central que debate hoy la cartera: la re licitación a privados de los trabajados de dragado y balizamiento en la hidrovía Paraguay Paraná.

Sin embargo las primeras declaraciones periodísticas del flamante Ministro cosecharon críticas en los sectores que pugnan por una salida con protagonismo estatal en el tema.

“No vamos por el camino de la estatización’, aclaró Guerrera y en una entrevista con Gustavo Silvestre en C5N se explayó planteando que, “hasta hace seis o siete meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era. No quisiera tampoco, a pesar de que hace horas que soy el ministro, sumarme a la dramatización de la Hidrovía. Puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de la Hidrovía. Hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30 o 40 años”, dijo esta semana Guerrera. También remarcó que “hay datos, por ejemplo, de la profundidad, en determinados lugares de la hidrovía, que ni siquiera el Estado argentino conoce”.

Ante las insistentes preguntas del conductor de C5N sobre la posible estatización del servicio Guerrera negó la posibilidad, pero aclaró que “ hay una forma de recuperar soberanía, teniendo información de lo que allí vaya a suceder, a partir de los nuevos instrumentos que se generen con una nueva licitación”. Esta era la línea que impulsaba también su antecesor Meoni, de mantener al Estado fuera de la administración pero participando de un organismo de control. Una salida que también impulsa el lobby privado agroexportador.