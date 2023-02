El gobernador Omar Perotti devolvió los dardos que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le prodigó en Twitter, en el marco de la polémica por el nivel de violencia urbana que asuela Rosario y el rol de las fuerzas federales que deben actuar sobre el narcotráfico, el negocio ilegal base de todas las calamidades derivadas.

“El ministro (Fernández) sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive nuestra provincia hace muchos años. Si esta es toda la ayuda que puede dar Nación, al ministro hay que decirle que no alcanza y que no está consiguiendo resultados. La magnitud del problema amerita una fuerte prioridad de la Nación. Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y eso es nuestra provincia, esta ciudad. No hay ciudad ni provincia por sí sola que pueda enfrentar tamaño delito federal”, lanzó el mandatario provincial este mediodía desde Funes, adonde encabezó la licitación de obra para construir un acceso a esa ciudad.

El contrapunto entre Perotti y Fernández sobrevino a partir del reclamo del rafaelino de mayores recursos de fuerzas federales con presencia en Rosario para enfrentar el crimen organizado y prevenir la violencia callejera.

Asimismo, aseguró que le hizo saber al Presidente de la Nación estos planteos antes de polemizar con Aníbal Fernández. “El Presidente conoce lo que pensamos y no es novedad para él lo que estamos diciendo”, dijo el titular de la Casa Gris.

“La provincia pone y pondrá lo mejor, al máximo, coordina con municipios, pero frente a lo que enfrentamos requiere claramente el esquema federal. El control de ingreso de drogas y armas debe reforzarse y eso es responsabilidad de fuerzas federales”, añadió.

Perotti reclamó “mayor esfuerzo de la Justicia provincial y federal, y de Nación”, y acaso entrevió que “al ministro desde Buenos Aires, la distancia no le permite ver la magnitud de lo que está pasando. Si no hay capacidad para dotar de más agentes federales, tendremos que revisar dónde está el número de fuerzas federales en el país”, punzó.

Respecto de la salida de Rubén Rimoldi como ministro provincial de Seguridad, el gobernador dijo: “Puede haber errores, pero no cambiar ministros no garantiza que los resultados fueran mejores. Cuando no alcanzamos los objetivos, yo no dudo, no hay amiguismo ni nada. Cuando los objetivos no se cumplen, cuando cierto nivel de actividad no está a la altura de lo que deseamos no demoramos los cambios. Se dieron situaciones que ameritaron un cambio y es el deseo de que el comandante (Claudio) Brilloni pueda hacer como ministro esta etapa que comienza”.

Tras ello, expresó que “hay que recuperar presencia policial en la calle”.

El jefe del Ejecutivo provincial se refirió a la balacera contra la comisaría 32ª, a manos de un hombre en bicicleta que disparó y escapó sin ser perseguido siquiera. "Es una de las tantas cosas que no me gustan, no es un tema menor, cuando hay un desafío así va más allá de la inseguridad, se desafía a la institucionalidad, a la Policía y mella en los vecinos que piensan que si no se puede controlar eso quién nos puede cuidar”, dijo.