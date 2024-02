No habrá clases este lunes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional para este 26 de febrero, con movilizaciones en todas las provincias, en reclamo por la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Docente.

La medida de fuerza, votada en un congreso extraordinario este jueves, fue tomada luego de que el Gobierno nacional intentara convocar a paritarias para el martes, con las clases ya iniciadas.

A raíz de esto, los delegados de Ctera votaron por unanimidad la moción de "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país".

Además, se presentarán a la reunión del martes con el Gobierno nacional "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, Fondo Compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206".

Según anticiparon, también pedirán la "conformación de la mesa paritaria nacional", tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

Sonia Alesso, secretaria general de la confederación, analizó el ajuste que intenta aplicar el Gobierno sobre los docentes y señaló: "Además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que no sólo no cobren más, sino que cobren menos".

Son diez las jurisdicciones con inicio de clases previsto para este lunes, y posterior al anuncio de Ctera la Ciudad de Buenos Aires informó que "garantiza el inicio de clases para el lunes 26/2" y que "todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario".