Con la asunción del exsenador Guillermo Cornaglia al frente del Consejo Ejecutivo Provincial del Partido Justicialista, el peronismo santafesino busca reconstituirse con el objetivo de volver a ser una opción competitiva, con la premisa esta vez de cerrar grietas, consolidar la unidad de todos sus sectores para no repetir errores de los últimos años, y con una vocación frentista para replicar la misma estrategia con la que el radicalismo, el PRO y el socialismo lo desalojaron de la Casa Gris con el frente Unidos.

“Son desafíos y hay que enfrentarlos”, resumió el nuevo titular del PJ en diálogo con RosarioPlus.com. Referenciado en el bloque de senadores peronistas que conduce Armando Traferri, Cornaglia –que presidió la comuna de Bouquet por 20 años, y ejerció la senaduría del departamento Belgrano por otros 8– exhortó al PJ a “dejar las peleas internas, ponerse los pantalones largos y volver a ser el movimiento que le dio tantas alegrías al pueblo”.

—¿Cómo debe hacer el peronismo para ponerse de nuevo en el centro de la escena política?

—Con lo que supo hacer siempre el peronismo cuando estuvo en esta situación. No es la primera vez que nos toca estar fuera. Cuando gané la primera senaduría tenía a Macri en la Presidencia, y a Lifschitz en la Gobernación. Siempre volvimos cuando nos unimos, cuando fuimos por dentro, y así fue con la vuelta del gobierno nacional y provincial, pero con la unidad de todos. Tenemos que volver a eso. Para eso están las PASO si tenemos más de un candidato. Tenemos que hacerlo antes de que la gente empiece a desahuciarse del panorama nacional que impone este gobierno. Yo ya lo veo mientras hablo con la gente. Estuve el sábado en Rosario en la presentación de la departamental, hoy en Santa Isabel. Y veo mucha gente que votó este gobierno nacional y ya está desesperanzada. Estoy convencido de que el PJ será una de las alternativas cuando tengan que volver a elegir. Pero si queremos ser esa alternativa tenemos que entender que hay que ir todos juntos y hacer mea culpa. Cometimos errores y eso hizo que la ciudadanía deje de tenernos como opción. Debemos volver a serlo con el análisis de todos los que integran el partido y también de los que quieran sumarse, quienes piensan parecido a las banderas del PJ y conformar un gran frente que sea alternativa para todos.

—Pero en 2019 también se invocó la unión, ganaron el gobierno y al poco tiempo la grieta se hizo notoria.

—Por eso mismo, cuando digo de hacernos cargo de los errores, ese es uno, que no nos vuelva a pasar lo mismo.

—Usted avala la política frentista y en Rosario la experiencia con Ciudad Futura ha partido aguas dentro del PJ.

—Y sí, pero si ya estuvo adentro, y me parece perfecto. Todos los que pensamos y enarbolamos las banderas que históricamente enarboló el Justicialismo, bienvenidos. Trabajo, familia y progreso. Quienes pensemos parecido serán bienvenidos porque a esta provincia la construiremos entre todos. No decimos una cosa en campaña y hacemos otra cuando estamos en el gobierno.

—¿Qué pasó para que las mayorías hayan dado la espalda a esa historia de conquista de derechos, para consagrar otra vez un modelo liberal conservador, hostil con esos mismos sectores populares?

—Lo que eligió la gente no tiene nada que ver con el hecho de dar por muertas esas reivindicaciones, esas conquistas. Ningún trabajador quiere que le achiquen su salario o le quiten el aguinaldo. No creo que ninguno quiera que lo despidan de su trabajo, y eso es lo que nos está ocurriendo a través de distintas leyes o decretos que el gobierno nacional quiere imponer. Lo que sí es cierto es que dejamos de convertirnos en alternativa porque no fuimos capaces de darle a la gente lo que nos exigía. Tenemos que entenderlo, capacitarnos este tiempo para volver a ser alternativa y no cometer los mismos errores.

—Al observar este presente del PJ, su derrota, analice el liderazgo de Perotti como el gobernador que fue.

—Como Partido Justicialista, cuando uno quiere unir todas las partes para volver a ser la alternativa tenemos que solucionar los errores charlándolos con todos sus sectores en la mesa chica del PJ. Si empiezo a señalar errores no estaría buscando la unidad. Si vamos a hacer de esos errores un puñado de culpables no lograremos la unidad. Me hice cargo de la presidencia del Consejo Ejecutivo el 6 de junio, y apenas terminada la asunción llamé al Comité Ejecutivo para hablar de estos temas. Ya lo estamos haciendo.

—¿Cómo quedó el sector de Lewandowski en esta etapa, porque iba a poner a la vice pero se bajó?

—Estuve con Marcelo en el acto del departamento Rosario, charlamos. Dentro del Consejo Ejecutivo hay gente que responde a él y a Silvina Frana. Ellos son congresales nacionales del partido. Es decir, forman parte de esta reconstrucción.

—Es un momento difícil para las provincias ante el plan del gobierno central. ¿Cómo analiza la posición de Pullaro y cómo se viene moviendo?

—Desde que era presidente comunal en Bouquet, y luego senador, aseguro que siempre, en todos los partidos, la tienen clara en la campaña y luego en funciones ya resulta que es es lo más difícil. En campaña decían que no tocarían la cláusula gatillo, que no se iban a meter con el trabajo, que antes de empezar las clases estarían las escuelas arregladas. Y resulta que al asumir empiezan los problemas. Una cosa es en campaña y resulta que cuando ganan se encuentran con la peor situación. ¿No sabían acaso? Debemos aprender de todos esos errores y formar espacios de trabajo para capacitar para dentro de 4 años cuando la gente nos solicite estemos preparados y no repitamos los errores de estas fuerzas que han sido elegidas hoy.

—¿Le conviene al PJ que La Libertad Avanza crezca como partido en Santa Fe y le escamotee votos a Unidos? ¿A quién le disputa representatividad el PJ en este escenario?

Independientemente de los partidos, debemos pensar en nuestra unidad, fortalecernos y ser cada vez más grande, sumar a los que piensan igual o parecido, y entender lo que queremos alcanzar. El resto sabrá lo que le convenga. En esta última elección los que pensaban distinto al PJ se unieron y fueron en un frente, y luego pasó la elección y cada uno armó su quintita propia. Es esa unidad solo para vencer y no para poder gobernar de la mejor manera. Que eso no le pase al Justicialismo.