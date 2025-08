La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves y dio media sanción al proyecto de ley donde la Provincia adhiere a la Ley Nacional 27.786, conocida como Ley Antimafia.

El texto fue aprobado por 33 votos positivos, nueve negativos (PJ) y tres abstenciones (Somos Vida). De esta forma, la iniciativa pasa al Senado provincial para su sanción definitiva.

“Esta ley no va a traer ni paz ni justicia, creo que va a traer más desigualdad, más represión, y lo peor, creo que nos vuelve funcionales a un experimento autoritario”, afirmó el diputado provincial Marcos Corach, a la hora de justificar su rechazo a la normativa.

El legislador recordó que la Ley Antimafia habilita la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial y señaló: “Esto puesto en manos de Patricia Bullrich es peligroso”.

En cuanto a la eficiencia de la norma para combatir al delito, el ex funcionario dijo que la Ley “no distingue entre una organización criminal y una organización social de un barrio popular, no diferencia a un jefe narco de un soldadito, y no habla del dinero sucio”. “Carga con todo el peso del aparato estatal sobre los jóvenes pobres de los barrios periféricos”, apuntó.

Por último, Corach remarcó que “hay muchas otras formas de combatir el delito” y destacó que desde su bloque tienen “una mirada distinta” sobre la temática.